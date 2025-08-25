Fundacja Stefczyka wsparła Tatra Fest 2025

Tegoroczna edycja Tatra Fest, która odbyła się w dniach 13–15 czerwca na Podhalu, przyciągnęła setki zawodników, tysiące kibiców i dziesiątki partnerów. Wśród sponsorów znalazła się Fundacja Stefczyka – organizacja od lat zaangażowana w projekty społeczne, edukacyjne, kulturalne i sportowe. Jej obecność na tym wyjątkowym wydarzeniu pokazuje, że można skutecznie łączyć działania na rzecz rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

Tatra Fest to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce, które w 2025 roku odbyło się po raz kolejny w sercu Tatr. Program festiwalu obejmował zarówno wymagające biegi górskie, jak i widowiskowe zawody wspinaczkowe oraz aktywności dla całych rodzin. W ciągu trzech dni Zakopane stało się areną rywalizacji sportowców z kraju i ze świata, a także miejscem edukacji, integracji i promocji zdrowego stylu życia.

Fundacja Stefczyka – misja i wartości

Fundacja Stefczyka od lat realizuje swoją misję, wspierając inicjatywy, które budują silne więzi społeczne, kultywują polską tradycję i historię, a także promują postawy prozdrowotne i prospołeczne. W jej portfolio znajdują się projekty o szerokim spektrum tematycznym – od wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, poprzez inicjatywy patriotyczne, aż po imprezy sportowe.

To właśnie ta różnorodność działań pozwala mówić, że Fundacja Stefczyka łączy sprawy „dla ducha” i „dla ciała”. Wspiera koncerty, wystawy, rekonstrukcje historyczne czy przedsięwzięcia upamiętniające ważne rocznice w historii Polski, a równocześnie angażuje się w wydarzenia promujące aktywność fizyczną, zdrowie i integrację międzypokoleniową.

Tatra Fest – sportowa wizytówka Zakopanego

Partnerstwo przy Tatra Fest jest doskonałym przykładem tego, jak Fundacja Stefczyka rozumie swoją społeczną odpowiedzialność. Festiwal to nie tylko rywalizacja na najwyższym sportowym poziomie, ale także edukacja ekologiczna, promocja bezpieczeństwa w górach oraz prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.

W programie znalazły się m.in.: Tatra Fest Bieg – ultramaraton o długości 65 km z przewyższeniem ponad 5 tys. metrów, prowadzący przez najpiękniejsze tatrzańskie szlaki, Tatra Race Run – bieg na dystansie 25 km, a także zmagania w kolarstwie górskim oraz wspinaczce sportowej i wędrówkach górskiach.

Taka formuła imprezy sprawia, że Tatra Fest jest nie tylko sportowym świętem, ale i miejscem, gdzie można promować wartości bliskie Fundacji Stefczyka – pracowitość, wytrwałość, pasję i szacunek dla tradycji.

Wspólne cele – zdrowe ciało, silny duch

Wspierając Tatra Fest, Fundacja Stefczyka podkreśla, że rozwój fizyczny i duchowy powinny iść w parze. Sport kształtuje charakter, uczy samodyscypliny i współpracy, natomiast kultura i edukacja pozwalają zrozumieć swoje korzenie, budują tożsamość i poczucie wspólnoty. To właśnie synergia tych obszarów jest fundamentem zdrowego i świadomego społeczeństwa.

Wydarzenia w rodzaju Tatra Fest mogą się rozwijać, przyciągać uczestników z całej Polski i zagranicy, a także inspirować kolejne pokolenia do aktywnego, odpowiedzialnego życia. To przykład, jak działalność sponsora wykracza poza jednorazowe wsparcie finansowe – staje się częścią szerszej misji budowania silnej, zdrowej i dumnej z siebie wspólnoty.

Artykuł sponsorowany