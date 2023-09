Elon Musk krytykuje politykę migracyjną Berlina

Elon Musk skrytykował na portalu X niemiecką politykę migracyjną, a mianowicie finansowanie organizacji pozarządowych (NGO), które zbierają nielegalnych imigrantów na Morzu Śródziemnym i odstawiają na włoskie terytorium. W odpowiedzi na reakcję niemieckiego MSZ Musk zastanawia się, czy to działanie nie stanowi naruszenia suwerenności Włoch.

Musk udostępnił na portalu X film z informacją, że osiem organizacji pozarządowych (NGO), dotowanych przez rząd w Berlinie, transportuje zebranych na Morzu Śródziemnym nielegalnych imigrantów na terytorium Włoch.

„Czy niemieckie społeczeństwo o tym wie?” – zapytał Musk. „Tak – to się nazywa ratowanie życia” – odpisało mu niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych.

„A więc jesteście z tego dumni. Interesujące. Szczerze mówiąc wątpię, by większość niemieckiego społeczeństwa to popierała” – napisał z kolei Musk zastanawiając się, czy to, że „Niemcy transportują ogromną liczbę nielegalnych imigrantów na włoską ziemię nie stanowi naruszenia suwerenności Włoch”.