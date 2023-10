PAIH Forum Biznesu 2023. Przyszłość to eksport

Od siedmiu lat Grupa PFR tworzy nowoczesny system polskich instytucji rozwoju o wspólnej wizji i misji oraz podstawowych zasadach działania. Zapewnia przedsiębiorcom, samorządom i klientom indywidualnym zintegrowane wsparcie i ofertę w jednym miejscu kontaktu. Jej celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. Jakie cele udało się osiągnąć przez ten czas? Na jakie realne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy? Jakie nowe instrumenty pojawią się w przyszłości?

„Polski system instytucji rozwoju – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?” – to temat debaty, która odbyła się podczas PAIH Forum Biznesu 2023. W dyskusji udział wzięli: Katarzyna Kowalska, członkini zarządu KUKE, Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes BGK, Paweł Kurtasz, prezes PAIH, prof. Paweł Pietrasieński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Inwestycje dla Polski

Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR na początku dyskusji zwrócił uwagę na konieczność skoordynowania pomocy dla przedsiębiorców. Tak aby było wiadomo, która instytucja za co odpowiada. Jego zdaniem udało się stworzyć system wsparcia. Podkreślił jego służebną rolę wobec przedsiębiorców.

Polski Fundusz Rozwoju to jest instytucja ze wspaniałym motto, które brzmi „Inwestycje dla Polski” i rzeczywiście tak traktujemy naszą rolę. Nasza działalność obejmuje trzy główne obszary. Pierwszy to inwestycje, drugi to wspomaganie przedsiębiorców w realizacji zadań, które zleca nam rząd i trzeci, który można określić jako działania parasolowe. Zainwestowaliśmy do tej pory już 12 mld zł w polską gospodarkę bezpośrednio. To są pieniądze publiczne, zarządzane rynkowo. Traktujemy siebie jako takiego inwestora długoterminowego i specjalnie wrażliwego na rozwój gospodarczy Polski. Nasze flagowe inwestycje to np. PESA Bydgoszcz, WB Elektonics, Polskie Koleje Linowe . Na poziomie startupów stworzyliśmy cały ekosystem i inwestujemy w polskie startupy, na każdym poziomie rozwoju tych spółek. Odpowiadaliśmy także za wdrożenie tarcz finansowych w okresie pandemii. Jesteśmy zainteresowani inwestowaniem w firmy, które mają własne nowoczesne technologie i chcą je rozwijać - powiedział Bartosz Marczuk.