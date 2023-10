TAURON wspiera bezpieczeństwo w Internecie

Ponad 120 tysięcy osób odwiedziło już witrynę edukującą o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, przygotowaną przez ekspertów energetycznego lidera. TAURON publikuje nowe materiały video i zachęca do pobrania praktycznego e-booka „W internetowym oceanie nie daj się złapać na haczyk”.

W perspektywie 2030 r. zakładamy utrzymanie pozycji największego sprzedawcy energii elektrycznej w kraju pod względem liczby klientów, dążąc jednocześnie do utrzymania wysokich standardów obsługi klienta - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Ważny pozostaje więc Internet. Już ponad 25 000 gospodarstw domowych korzysta z superszybkiego Internetu na sieci TAURONA, a w zakresie obsługi klienta zakładamy dalszy wzrost popularności kanałów cyfrowych. Chcemy, aby nasi klienci czuli się bezpiecznie poruszając się online, dlatego oprócz zaawansowania technologicznego, tak ta dużą rolę przywiązujemy do edukowania - dodaje Paweł Szczeszek.

TAURON pozostaje liderem rozwiązań proklienckich w branży energetycznej. Dzięki uruchomieniu wirtualnego punktu obsługi klienta oraz wdrożeniu standardu WCAG 2.1 firma stworzyła nową przestrzeń dla klientów, dla których wizyta w punkcie stacjonarnym jest sporym wyzwaniem. W ramach Zielonego Zwrotu TAURON prowadzi akcję informującą o zaletach e-faktury, chcąc dotrzeć do klientów, którzy do tej pory się na nią nie zdecydowali, tak, aby poznali korzyści wynikające z jej stosowania.

Już ponad 80 procent klientów TAURONA opłaca faktury przez Internet. Obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania klientów obsługą w kanałach online i tym samym treściami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z Internetu, z których skorzystało już ponad 120 tysięcy klientów. W kolejnych działaniach edukacyjnych nasi eksperci skupiają się na przekazaniu konsumentom praktycznych wskazówek, jak skutecznie rozpoznawać działania cyberprzestępców i umiejętnie na nie reagować - podkreśla Paweł Szczeszek.

Ważna edukacja

Jak wskazują eksperci ponad 90 procent ataków hakerskich zaczyna się od phishingu. Przestępcy internetowi starają się manipulować użytkownikami Internetu, a także wykorzystywać ich roztargnienie, zmęczenie, nieuważność, pośpiech i inne słabe strony, aby osiągnąć swój cel. Jedyną bronią jest w takim wypadku świadomość zagrożeń, jakie pojawiają się w sieci.

Cyberatak bazujący na phishingu opiera się na niezwykle prostym mechanizmie. Oszust przygotowuje sprytnie skonstruowaną wiadomość, w której umieszcza zainfekowany załącznik albo odpowiedni link i wysyła ją do odbiorcy.

Rady warte zapamiętania

Co wyróżnia fałszywe wiadomości? Eksperci TAURONA wskazują na pięć kluczowych cech, wśród których są: natarczywe nakłanianie do działania, nieznany nadawca, błędy językowe, bezosobowe powitanie i zmieniony adres strony instytucji lub banku.

Specjaliści radzą, aby nie działać pod wpływem emocji, a jeśli pojawią się wątpliwości co do autentyczności otrzymanego maila lub wiadomości SMS i zawartej w nich treści można je rozwiać, kontaktując się z instytucją, od której rzekomo pochodzi wiadomość.

Dbając o bezpieczeństwo warto między innymi pamiętać, aby tworzyć trudne do odgadnięcia hasła dostępu, korzystać tylko z zaufanych sieci, nie klikać w linki do nieznanych stron, nie ściągać załączników z podejrzanych źródeł, stosować zasadę ograniczonego zaufania, chronić swoją prywatność, a także zgłaszać incydenty naruszające bezpieczeństwo komputerowe do CSIRT NASK lub do organów ścigania.

Więcej informacji związanych z bezpiecznym korzystaniem z Internetu oraz rozpoznawaniem metod działania przestępców w sieci dostępnych w materiałach wideo i w e-booku na tauron.pl/bezpieczeństwo