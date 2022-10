Tauron bez barier wspiera seniorów

Specjalna infolinia dla osób starszych, strony internetowe przystosowane do potrzeb seniorów czy możliwość zawarcia umowy przez pełnomocnika. TAURON rozbudowuje wachlarz usług adresowanych do najstarszej części społeczeństwa

Według danych demograficznych do 2050 roku liczba osób powyżej 60 roku życia wzrośnie w Polsce do 13,7 mln osób, co stanowić będzie 40,4% populacji. Dla porównania – w 2019 r było 9,7 mln, czyli nieco ponad 25%. TAURON dostrzega specjalne potrzeby tej grupy, sukcesywnie rozbudowując wachlarz udogodnień.

Doceniamy rolę seniorów, którzy zajmują szczególną pozycję w społeczeństwie. Ich doświadczenie to niezwykły dorobek, na którym opiera się tożsamość naszego społeczeństwa. Wielu seniorów jest aktywnych zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Bez problemu radzą sobie z obsługą komputerów, internetu czy smartfonów – mówi Paweł Szczeszek, prezes TAURON. – Osoby starsze chcą pozostać samodzielne, czasami potrzeba raptem niewielkich gestów, by ułatwić im sprawne funkcjonowanie. Dlatego sukcesywnie rozwijamy rozwiązania, których celem jest zniesienie barier w dostępie do naszych usług – dodaje prezes.

TAURON od lat konsekwentnie usprawnia proces obsługi klientów, zwiększając dostępność dla klientów, niezależnie od ich potrzeb czy wieku. W tym celu realizowany jest program TAURON bez barier. W jego ramach firma wdraża rozwiązania, pozwalające dopasować ustawienia stron internetowych do indywidualnych preferencji, np. zwiększając kontrast czy czcionkę. Seniorzy mogą również skorzystać ze specjalnego kanału w ramach infolinii obsługowej 32 606 0 606.

Ponadto TAURON szkoli konsultantów, którzy na co dzień obsługują klientów w punktach obsługi i na infoliniach. Podczas tych szkoleń konsultanci poznają zasady prowadzenia rozmów z osobami z niepełnosprawnościami i seniorami. Pracownicy pomagają klientom, m.in. przy czytaniu dokumentów. Dodatkowo firma wdrożyła możliwość zawarcia umowy przez pełnomocnika czy dostarczenie dokumentów bezpośrednio do domu. Uruchomiona została specjalna infolinię dla seniora, na której w prosty i przyjazny sposób seniorzy mogli samodzielnie załatwić swoją sprawę. Już od kilku lat koncern realizuje też projekt „TAURON mówi po ludzku”. W jego ramach upraszcza komunikację, poprawiając teksty i pisma.

Więcej o udogodnieniach dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami można przeczytać na stronie tauron.pl/bezbarier.

Tauron/KG