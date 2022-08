Wystarczy jeden kontakt. TAURON ułatwia formalności

Blisko 70 procent spraw klientów załatwianych jest podczas tylko jednego kontaktu z pracownikami TAURONA – wskazują badania jakości obsługi klientów energetycznego lidera

Jako jedyna grupa energetyczna w Polsce, TAURON wdraża całościowy program usuwania barier dla klientów. Formalności ułatwi nowy przewodnik online, przygotowany również z myślą o osobach niepełnosprawnych. Przewodnik dostępny jest na tauron.pl/przewodnik.

Utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta to jeden z kluczowych celów Grupy TAURON w najbliższych latach. Już teraz większość spraw naszych klientów załatwianych jest podczas jednego kontaktu z naszą obsługą, a chcemy by poziom ten przekroczył 90 procent już w 2030 roku – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Osiągniemy to między innymi poprzez rozbudowę nowoczesnych form kontaktu dla klientów, rozwijanie narzędzi do przetwarzania dużych ilości danych oraz zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach biznesowych – dodaje prezes TAURONA.