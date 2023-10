Ruszył projekt Multi-Branch - w pięciu miastach zostaną otwarte ultranowoczesne oddziały Banku Pekao S.A.

W Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Łodzi powstają nowe placówki Banku Pekao S.A. Jest to związane z projektem Multi-Branch, którego celem jest zebranie jednostek obsługujących klientów biznesowych i detalicznych oraz zespołów wsparcia w jednej przestrzeni biurowej.

Już niedługo klienci bankowości korporacyjnej oraz przedsiębiorstw zostaną obsłużeni w nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeniach. Równolegle trwają intensywne prace nad realizacją placówek detalicznych, które zlokalizowane będą na parterze budynków, a ich wnętrze zaaranżowane zostanie w najnowszym standardzie.

Wzorem dla projektu Multi-Branch była nowa siedziba centrali banku, przy ul. Żubra 1 w Warszawie. Pekao Tower jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego pracownika i charakteryzuje się najwyższym standardem jakości w aranżacji powierzchni oraz wyposażenia.

Projekt Multi-Branch to odpowiedź na oczekiwania klientów oraz pracowników. Ulokowanie jednostek w jednej przestrzeni biurowej poprawi jakość i dostępność usług, jak również stworzy lepsze warunki pracy – mówi Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A. – Nowe obiekty, które otwieramy to nowoczesne, dobrze skomunikowane, a także atrakcyjne miejsca, zapewniające najwyższe standardy i technologie. Jestem pewien, że proekologiczne rozwiązania oraz wysokiej klasy wykończenie wnętrz stworzą przyjazną przestrzeń dla wszystkich użytkowników – dodaje.

Budynki biurowe, w których otwarte zostaną oddziały banku oferują dostęp do bogatego otoczenia kulturalnego, zabytków i terenów zielonych. Znajdują się one w pobliżu komunikacji miejskiej. Nowoczesna, funkcjonalna i wspólna przestrzeń wzmocni efektowność działań oraz komunikację między pracownikami. Wszystkie obiekty uzyskały certyfikat BREEAM na poziomie Excellent lub Well Health&Safety, co potwierdza zastosowanie energooszczędnych systemów eksploatacji budynków i oznacza, że wdrożone rozwiązania są przyjazne dla człowieka i środowiska.

Poniżej znajduje się lista budynków i kompleksów biurowych, w których zostaną utworzone placówki Banku Pekao S.A.:

• Łódź – budynek REACT, zlokalizowany przy Al. Piłsudskiego 24,

• Lublin – budynek w kompleksie Centrum Zana Office Park przy Al. Kraśnickiej 27,

• Gdańsk – budynek w kompleksie Olivia Business Centre przy Al. Grunwaldzkiej 472E,

• Kraków – budynek w kompleksie Fabryczna Office Park przy Al. Pokoju 18C,

• Katowice – budynek w kompleksie Face2Face Business Campus przy ul. Żelaznej 2.

Bank planuje otworzyć kolejne multiplacówki w innych miastach. O Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.