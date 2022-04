Pakiety medyczne PZU Zdrowie dostępne dla mikroprzedsiębiorców w Banku Pekao

Bank Pekao w trosce o zdrowie swoich klientów – mikroprzedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – wprowadził możliwość skorzystania z oferty pakietów medycznych PZU Zdrowie w specjalnej ofercie cenowej dla klientów banku

Dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej pokazują, że coraz więcej Polaków prowadzi jednoosobowe działalności gospodarcze. W 2021 r. liczba ta wynosiła ponad 2,5 mln. Dlatego Bank Pekao S.A. wprowadził atrakcyjną ofertę dla mikroprzedsiębiorców, którzy założyli w Banku Pekao Konto Przekorzystne Biznes. Za założenie i prowadzenie konta mogą zyskać aż 2 000 zł premii rocznie. Dodatkowo nawet przy niewielkich obrotach firmy, bank oferuje im roczne zwolnienie z opłat za konto oraz za kartę. Od 19 kwietnia 2022 r. do tego pakietu korzyści dochodzi możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach oferty PZU Zdrowie, w specjalnej ofercie cenowej wyłącznie dla klientów Banku Pekao S.A.

Pakiety medyczne oferowane przez PZU Zdrowie dla klientów Banku Pekao umożliwiają m.in. dostęp do szerokiego zakresu konsultacji lekarskich czy usług i badań specjalistycznych. Klienci banku preferujący konsultacje stacjonarne, powinni zwrócić uwagę na Pakiet Podstawowy z wizytami u lekarzy. Z kolei klientów wybierających zdalny model obsługi, może zainteresować Pakiet Mini, gdzie oferuje się konsultacje telemedyczne. Dostępne są również jednorazowe wizyty u specjalistów w ramach Pakietu Jednorazowej Konsultacji Stacjonarnej lub Pakietu Jednorazowej Konsultacji Zdalnej. Dodatkowo do wyboru jest również specjalna oferta w ramach Pakietu Zdrowa Kobieta i Pakietu Zdrowy Mężczyzna. To wyjątkowa propozycja na rynku obejmująca jednorazowe wykonanie szerokiej palety badań specjalistycznych skierowanych dla wybranej płci oraz pojedynczej konsultacji internisty.

Dodanie klientom firmowym Banku Pekao S.A. możliwości skorzystania z oferty pakietów medycznych PZU Zdrowie to kolejna odsłona realizacji strategii Banku Pekao i hasła „Odpowiedzialny Bank” – mówi Michał Karczewski, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A. – Obecnie jeszcze bardziej niż kiedyś powinniśmy pamiętać o zdrowiu prowadząc biznesy i realizując się zawodowo. Dlatego razem z PZU Zdrowie wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom i umożliwiliśmy przedsiębiorcom dostęp do informacji o usługach medycznych w atrakcyjnych cenach, dzięki którym będą mogli zadbać o swoje zdrowie – dodaje.

Klienci Banku Pekao mają do wyboru sześć pakietów medycznych oferowanych przez PZU Zdrowie:

• Pakiet Podstawowy, obejmujący:

- nielimitowane wizyty u lekarzy z zakresu opieki specjalistycznej w formie stacjonarnej - 14 specjalizacji

- nielimitowane konsultacje telemedyczne u lekarzy z zakresu 15 specjalizacji dostępne każdego dnia, w tym również podstawowa opieka zdrowotna (internista, lekarz medycyny rodzinnej)

- wizyty u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (internista, lekarz medycyny rodzinnej) w formie stacjonarnej - 2 razy bezpłatnie

- wizyty u psychologa lub lekarza psychiatry - 2 razy bezpłatnie dostępne zarówno w formie stacjonarnej oraz jako konsultacje telemedyczne

- ponad 300 rodzajów badań diagnostycznych - bezpłatnie lub ze zniżką.

• Pakiet Mini, obejmujący:

- nielimitowane konsultacje telemedyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (internista, lekarz medycyny rodzinnej)

- nielimitowane konsultacje telemedyczne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej – 13 specjalizacji

- wizyty u lekarzy z zakresu 16 specjalizacji w formie stacjonarnej - 2 razy bezpłatnie ( podstawowa opieka zdrowotna oraz opieka specjalistyczna) - podstawowe badania profilaktyczne.

• Pakiet Zdrowa Kobieta, umożliwiający:

- wykonanie najważniejszych dla każdej kobiety badań

- ocenienie stanu swojego zdrowia

- wykluczenie lub rozpoznanie na wczesnym etapie ewentualne choroby.

• Pakiet Zdrowy Mężczyzna, pozwalający na:

- wykonanie najważniejszych dla każdego mężczyzny badań

- ocenienie stanu swojego zdrowia

- wykluczenie lub rozpoznanie na wczesnym etapie ewentualne choroby.

• Pakiet Jednorazowej Konsultacji Stacjonarnej, zapewniający 1 wizytę stacjonarną u jednego z lekarzy z 30 różnych specjalizacji.

• Pakiet Jednorazowej Konsultacji Zdalnej, zapewniający 1 telewizytę u jednego z lekarzy z 25 różnych specjalizacji.

Informacja o pakietach medycznych wraz z linkiem umożliwiającym przejście na dedykowaną stronę PZU Zdrowie, przygotowaną specjalnie dla klientów Banku Pekao, jest dostępna w bankowości elektronicznej Pekao24 dla firm, w zakładce „Oferty i Wnioski”. Aby zapoznać się z informacją o pakietach medycznych należy wyrazić zgodę na kontakt marketingowy ze Spółkami z Grupy Kapitałowej, w tym zgodę na otrzymywanie oferty ze Spółek z Grupy Kapitałowej oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Spółek z Grupy Kapitałowej elektronicznie. Po akceptacji wymaganych zgód, możliwe będzie odsłonięcie pełnej informacji o pakietach medycznych wraz z linkiem na dedykowaną stronę www.mojePZU.