Fatalne skutki pożaru na Śląsku. Rzeki zagrożone

Zanieczyszczenia po pożarze w Siemianowicach Śląskich przedostały się do rzek województwa śląskiego i płyną do rzek małopolskich – poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki, który otrzymał takie informacje od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

W komunikacie biura prasowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowano, że po otrzymaniu informacji wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar polecił komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie podjęcie natychmiastowych działań i monitorowanie sytuacji.

Znowu płonie składowisko. Mafia pozbywa się problemu?

Pożar wybuchł w piątek rano na nielegalnym składowisku przy ul. Wyzwolenia 2 w siemianowickiej dzielnicy Michałkowice. Jego powierzchnia objęła całe składowisko, ok. 5,5 tys. mkw. Kłęby czarnego dymu były widoczne z wielu kilometrów. Wieczorem trwało dogaszanie.

Według szacunków władz Siemianowic Śląskich na składowisku zmagazynowano nielegalnie w różnych pojemnikach około 5 tys. ton różnych substancji, a także podobne ilości odpadów plastikowych.

Obecnie najważniejszym problemem jest zanieczyszczenie wód. W wyniku pożaru i akcji substancje gaśnicze oraz wypłukane chemikalia trafiły do pobliskiego Rowu Michałkowickiego, a ten wpada do Brynicy. Stamtąd woda płynie do Przemszy i do Wisły.

Straż postawiła w Rowie Michałkowickim rękawy sorpcyjne do ściągania zanieczyszczeń i słomiane tamy do ich filtrowania. Wojewoda śląski Marek Wójcik przyznał jednak, że dane z pobranych w piątek próbek „nie były dobre”.

„Niestety gdzieś to wszystko z działań gaśniczych musiało spłynąć, większość wody nie wyparuje” - taki wpis z filmikiem został zamieszczony na platformie X przez portal o tematyce pożarniczej Remiza.

PAP/X/bz

