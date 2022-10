Kiedy sztuka kreuje biznes: Bank Pekao S.A. wchodzi w świat NFT

Bank Pekao S.A. jako pierwsza uniwersalna instytucja finansowa na świecie tokenizuje sztukę

NFT z elementami kompozycji malarskiej Rafała Bujnowskiego będą powiązane z 440 kartami płatniczymi Unique wprowadzonymi wspólnie z Mastercard. Każda z kart na awersie będzie miała nadrukowany fragment obrazu „Ściana pracowni”, który równocześnie będzie certyfikowany niewymienialnym tokenem. NFT stworzy dla Banku firma Smart Verum dysponująca unikalną technologią Mintiq umożliwiającą przekształcanie dzieł sztuki w formę niewymienialnego tokenu.

Rafał Bujnowski – malarz, grafik i artysta wizualny – na potrzeby projektu UNIQUE stworzył obraz „Ściana pracowni”, którego fragmenty następnie sfotografował. Spośród cyfrowych fotografii wybrał 440, które zostały nadrukowane na karty.

Przyjąłem zaproszenie do udziału w projekcie ‘Unique’, bo to dobra, unikalna nomen omen okazja do wzbogacenia, czy rozwinięcia mojej konceptualnej pracy ‘Ściana pracowni‘. Jest to zarazem okazja do popularyzacji malarstwa konceptualnego, próba znalezienia mu miejsca w realnym świecie – komentuje artysta Rafał Bujnowski.

Projekt Unique to wyjątkowy koncept artystyczny powiązany z produktem dla klientów Bankowości Prywatnej. Rafał Bujnowski, artysta o światowej sławie, realizując cykl nowych obrazów stworzył przy tej okazji dzieło unikalne. „Ściana pracowni” to ogromne, kilkumetrowe płótno, które pierwotnie służyło artyście jako przedmiot codziennego użytku. Pracując nad swoimi obrazami, na owej, płóciennej ścianie, zostawiał ślad swojej twórczości. Jednak ten pozorny brud, który był efektem intensywnej pracy nad innymi dziełami, stał się częścią nowej kompozycji. W ten sposób artysta, idzie za myślą Romana Ingardena, który twierdził, że pod względem sposobu istnienia dzieło sztuki jest przedmiotem intencjonalnym, co znaczy, że do swojego istnienia wymaga dwóch podpór bytowych: podmiotowej i przedmiotowej podstawy czy fundamentu bytowego. Podmiotowym fundamentem jest artysta i odbiorca. Przedmiotowy fundament to rzecz – obraz. Wynika z tego, że dzieło sztuki jest rozumiane jako odpowiednik i wytwór aktów świadomości. Świadomie zatem Rafał Bujnowski ze ściany pracowni tworzy obraz „Ściana pracowni”. Dzieło odrywa się od medium także na dalszym etapie koncepcji artystycznej. Artysta fotografuje bowiem obraz tworząc 440 unikalnych kompozycji zapośredniczonych w głównym dziele. Cyfrowe fotografie, będące autonomicznym dziełem, według zamysłu artysty na powrót stają się użytkowe poprzez fakt wydrukowania ich na awersie kraty płatniczej. Ta z kolei przez określony jej ważnością czas będzie bankowym produktem. Dopiero kiedy wygaśnie jej funkcjonalność na powrót stanie się zdjęciem. Karta umieszczona w ramce i oprawiona w passe partout wraca jako artefakt artystyczny do świata sztuki. Ślad ręki artysty zyska wymiar cyfrowy poprzez NFT. Każda z fotografii na plastikowej karcie będzie miała swoje odzwierciedlenie w niewymienialnym tokenie. Ten niezniszczalny ślad zostanie umieszczony w blockchainie.

Limitowana edycja kart kredytowych UNIQUE zostaje wypuszczona na rynek z okazji 25-lecia Bankowości Prywatnej Banku Pekao. Ich właścicielami zostaną wybrani klienci Pekao S.A. Właściciele kart skorzystają z pakietu rozwiązań produktowych zarezerwowanych dla prestiżowych kart Mastercard World Elite. Będą mogli korzystać z takich benefitów jak bogaty pakiet ubezpieczeniowy, opieka osobistego Asystenta Concierge czy bezpłatny dostęp do ekskluzywnych saloników na lotniskach.

– Bankowość Prywatna od ćwierć wieku oferuje wyjątkową obsługę i rozwiązania finansowe dla zamożnych klientów. Zmieniamy się wraz z ich potrzebami i rynkowymi trendami, dając dostęp do całej palety produktów inwestycyjnych. Zgodnie z naszą strategią podążamy za trendami innowacyjnymi. Oferując zupełnie unikalną kartę kredytową powiązaną z certyfikatem NFT stajemy się niekwestionowanymi liderami nowoczesnych rozwiązań dla klientów Bankowości Prywatnej – wyjaśnia wiceprezes Banku Pekao Jarosław Fuchs.

W Mastercard nadajemy różnym przedmiotom funkcje płatności – teraz przyszła pora na dzieła sztuki – bo tym właśnie są karty UNIQUE. Każda z serii 440 kart jest częścią obrazu i zarazem środkiem płatniczym. Certyfikowany token NFT powiązany z kartą jest odpowiedzią na wyzwania współczesności i odzwierciedla połączenie światów sztuki i rozwiązań cyfrowych możliwe dzięki kreatywnemu wykorzystaniu nowych technologii. Cieszę się, że wspólnie z Bankiem Pekao możemy tworzyć projekty łączące innowacje i sztukę na niespotykaną do tej pory skalę – powiedział Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe. Ta ścieżka od świata namacalnego, materialnego do świata cyfrowego to metafora rozwoju cywilizacji wyrażona językiem sztuki. Sztuka też przeorganizowuje biznes, zmienia go pod siebie. Unikalna karta płatnicza na awersie oprócz chipu nie ma żadnego śladu brandingu, który wraz z podstawowymi informacjami związanymi z funkcjonalnością samej karty umieszczony jest na jej rewersie. Istotne jest to, że kompozycja łączy ze sobą dwa światy – materialny, realny i cyfrowy, wirtualny. Oba przenikają się tak jak sama kompozycja, która raz pojawia się na płótnie, raz na karcie i jednocześnie w formie cyfrowych zdjęć i tokenu – mówi Miłosz Horodyski, kierujący tokenizacją w projekcie Unique. Projekt Unique to wydarzenie bez precedensu w skali światowej, zarówno jeśli chodzi o artystyczną podróż materii, jak i samą tokenizację. Bank Pekao staje w pozycji światowego pioniera i tokenizuje dzieło sztuki współczesnej. Unikalność projektu potęguje również zastosowanie procesu fragmentaryzacji, do której dochodzi w ramach samego procesu twórczego. Zbieżność tak istotnych elementów bez wątpienia doprowadzi do otwarcia nowego rozdziału bezpiecznych cyfrowych zasobów opartych o technologię blockchain w bankowości przyszłości – podkreśla Bartosz Bilicki, prezes SmartVerum, firmy zajmującej się tokenizacją sztuki.

Projekt ma charakter art brandingowy. To powrót do myślenia o związku sztuki z biznesem, który towarzyszył Bankowi Pekao S.A. przez ponad 40 lat. Podczas gdy począwszy od 1948 roku Pekao S.A. posługiwało się w reklamie językiem, który tworzyli artyści sięgając do tradycji i sztuki ludowej, a jednocześnie pozostając wierni modernizmowi. Obecnie Bank wraca do tego sposobu komunikacji wizualnej inspirując się w tym kompozycją plakatową. Plakat odczytany zostaje na nowo jednocześnie odwołując się do motywów graficznych zakorzenionych w długoletniej linii graficznej banku. To podejście dominuje w reklamie produktów i usług dla młodych klientów, detalicznych ale i firmowych. Bank Pekao SA sięga po sztukę elitarną, konceptualną, mniej dominującą na poziomie estetycznym bardziej wielopłaszczyznową i totalną.