Noc na składowisku odpadów promieniotwórczych

W sobotę 18 maja podczas kolejnej edycji Nocy Muzeów będzie można odwiedzić Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie na Mazowszu. Chętni, którzy chcą obejrzeć to jedyne w Polsce miejsce, gdzie przechowuje się takie odpady, mogą się zgłosić do organizatorów do 15 maja.

Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) znajduje się na terenie carskiego fortu wybudowanego w Różanie na początku XX wieku.

Większe niż olimpijski basen

Odpady promieniotwórcze, które tam trafiają, powstają w wyniku produkcji i stosowania izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych.

Składowisko działa od 1961 roku. Znajduje się tam ok. 4,2 tys. m sześc. odpadów promieniotwórczych, tyle mniej więcej może pomieścić jeden plus jedna trzecia olimpijskiego basenu pływackiego.

Gdzie się zgłosić?

Podczas Nocy Muzeów na składowisko będzie można wejść w grupach zorganizowanych o godzinach: 18.30, 20.00, 21.30.

Wcześniej trzeba się zgłosić się do organizatorów; zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja, ale w przypadku dużego zainteresowania zapisy mogą zakończyć się szybciej.

Zgłoszenia można wysłać na adres: [email protected] i podać imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej. W mailu powinno wskazać się również preferowaną godzinę zwiedzania. Jeśli chętny nie ma obywatelstwa polskiego, w zgłoszeniu trzeba przesłać numer i serię paszportu.

Tam, gdzie EWA

Operatorem Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP). To jedyne przedsiębiorstwo w Polsce, które może zajmować się tego typu odpadami. Podlega ono resortowi klimatu i środowiska.

Zakład mieści się na terenie Ośrodka Jądrowego w Otwocku. Administracja zakładu jest w budynku, w którym działał pierwszy w Polsce reaktor jądrowy EWA.

Dzięki zastosowaniu promieniowania jonizującego możliwe m.in. jest leczenie raka czy też diagnostyka obrazowa.

XX edycja Nocy Muzeów odbędzie się 18 maja w całej Polsce.

PAP

