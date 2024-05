Złoto Glapińskiego. Będą kolejne zakupy!

Zgromadzimy ogromne rezerwy walutowe i ogromne rezerwy złota; Polska musi być przygotowana na każdą okoliczność i NBP jest przygotowany - powiedział w piątek na konferencji prezes NBP Adam Glapiński. Zapowiedział, że zakupy złota jeszcze zostaną zwiększone.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas piątkowej konferencji prasowej powiedział, że ”Polsce nie grozi wojna na naszym terytorium„.

„Polsce grozi to, że zachwieje się niepodległa Ukraina, że front u naszego sąsiada radykalnie i szybko zacznie się przesuwać w kierunku Dniepru. To spowoduje u nas pewne zamieszanie gospodarcze. Jesteśmy na to przygotowani” - wskazał.

»» O zakupach złota przez NBP czytaj też tutaj:

Złoto Glapińskiego! NBP ma 8,5 mld rezerw więcej

NBP dalej kupuje złoto

Aktywność NBP na rynku złota się zwiększa

NBP: zgromadzimy ogromne rezerwy złota

Szef NBP zapowiedział również, że bank centralny będzie zwiększał zakupy złota.

„Zgromadzimy ogromne rezerwy walutowe i ogromne rezerwy złota. Nasze zakupy złota są bezprecedensowe w historii. Polska musi być przygotowana na każdą okoliczność i Narodowy Bank Polski jest przygotowany. I te zakupy złota jeszcze zwiększymy” - przekazał Glapiński.

»» O prognozach inflacyjnych NBP czytaj tutaj:

Prezes NBP: inflacja w grudniu może sięgnąć 5,5 proc.

Prezes NBP: nie czas jeszcze na obniżkę stóp!

Na koniec marca w posiadaniu NBP było 11,532 mln uncji złota, a więc tyle, co na koniec lutego, jednak wartość złota w przeliczeniu na złote wzrosła do prawie 101,86 mld zł z 93,31 mld zł na koniec lutego, czyli o ponad 8,5 mld zł. W kwietniu Glapiński informował, że zarząd banku centralnego podjął decyzję o zwiększeniu udziału złota w rezerwach do ok. 20 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat.

Na koniec 2023 r. udział złota w rezerwach banku centralnego wynosił ok. 13 proc.

Filip Ostrowski (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polska ma produkować na potęgę! Na początek - amunicja

Listonosze bez dostępu do skrzynek pocztowych

Rząd przelewa Polakom pieniądze. Masowe zgody na PPK

Myśliwiec F-15 to czarny koń powietrznej rywalizacji?