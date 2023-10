Górnicy rozpoczęli szkolenia. Wiadomo już co z kopalniami

Pierwsza grupa górników, którzy zgłosili się do programu szkoleniowego służącego zdobyciu kwalifikacji potrzebnych w sektorze energetyki wiatrowej, rozpoczęła szkolenia na turbinach wiatrowych - podali realizatorzy projektu. Trwa nabór do kolejnej tury szkoleń, zaplanowanych na pierwszy kwartał 2024.

Program „Wiatr – kopalnia możliwości” to efekt współpracy firm EDF Renewables Polska, Vulcan Training & Consultancy oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), która rekrutuje uczestników szkoleń. To zarówno byli pracownicy przemysłu wydobywczego, jak i czynni górnicy z kopalń przeznaczonych do wygaszenia. Osoby, które przejdą bezpłatny kurs, będą mogły pracować przy instalacji i serwisowaniu turbin wiatrowych.

Zainteresowanie programem jest zgodne z naszymi przewidywaniami i wierzę, że w ciągu kliku najbliższych lat pomożemy przekwalifikować się co najmniej kilkudziesięciu pracownikom śląskich kopalń - oceniła we wtorek dyrektor generalna EDF Renewables w Polsce Alicja Chilińska-Zawadzka.

Jak informowano podczas czerwcowej inauguracji przedsięwzięcia w Katowicach, w ciągu trzech lat program obejmie 60 górników, szkolonych po około 10 osób co pół roku. Kursy będą realizowane w Szczecinie, zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Wind Organisation, a także wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Kursanci zapoznają się ze środowiskiem pracy przy turbinach wiatrowych – m.in. zasadami udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej czy dźwigania urządzeń. Zostaną też przeszkoleni z zasad pracy na wysokości i obsługi urządzeń elektrycznych oraz poznają branżowe słownictwo w języku angielskim.

Organizatorzy szkoleń nie mają wątpliwości, że osoby z kwalifikacjami wymaganymi w energetyce wiatrowej są i będą poszukiwane na rynku pracy. Szacuje się, że w najbliższych latach sektor ten będzie potrzebował kilkudziesięciu tysięcy pracowników, zaś odchodząca z górnictwa wyspecjalizowana kadra wydaje się szczególnie przygotowana do tego, by po odbyciu odpowiednich szkoleń znaleźć zatrudnienie w energetyce odnawialnej.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń uczestniczyła już w podobnym, pilotażowym programie, w którym przeszkolono 16 byłych górników. Część z nich pracuje w sektorze energetyki wiatrowej. Także obecne szkolenia cieszą się zainteresowaniem.

Program daje możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i pomaga odnaleźć się w nowej energetyce naszym pracownikom - ocenia prezes SRK Janusz Smoliło.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki uważa, że nabywane podczas szkoleń umiejętności to kompetencje, których przez kilkadziesiąt następnych lat będzie oczekiwał rynek OZE w Polsce.

Technicy i serwisanci będą potrzebni zarówno w rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, jak i na morzu. Szacunki pokazują, że w tej branży w zależności od wykorzystanego potencjału, w ciągu najbliższych lat zatrudnienie będzie mogło znaleźć między 100 a 200 tys. pracowników - ocenił Janusz Gajowiecki.

Rekrutacją do szkoleń zajmie się Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Chętni do kolejnej edycji kursu mogą zgłaszać się bezpośrednio w Dziale Kadr i Polityki Personalnej SRK (tel. 32 432 10 38, 32 432 10 32) oraz poprzez formularz na stronie internetowej wiatr-kopalniamozliwosci.pl.

Patronat nad programem szkoleń objęli: wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz europoseł PiS Grzegorz Tobiszowski.

pap, jb