Restrukturyzacja kopalń: Przejęcia terenów

Będę wspierał przyspieszenie przekazywania terenów pogórniczych samorządom - zadeklarował w poniedziałek wiceszef MAP Marek Wesoły. Zapowiedział spotkania z samorządowcami i wolę zdynamizowania działań w tej sprawie we współpracy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń.

Wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marek Wesoły uczestniczył w formalnym przejęciu przez samorząd Katowic od SRK 9,4 ha nieruchomości po zlikwidowanej kopalni Wieczorek.

Miasto przygotowuje utworzenie tam hubu gamingowo-technologicznego, wykorzystującego m.in. zabytkowe pokopalniane zabudowania. Wiceminister Wesoły, deklarując swoje wsparcie dla ponownego zagospodarowywania poprzemysłowych terenów w regionie, dziękował prezydentowi Katowic Marcinowi Krupie za „bardzo dobry projekt”, zgodny z tym założeniem.

To bardzo fajny wstęp do czegoś, co od początku mojego ministrowania będę silnie wspierał, aby ten kierunek był prowadzony. Chodzi o to, aby tereny, które zostały po kopalniach, zaczęły jak najszybciej pracować dla samorządów. To jest bardzo dobry kierunek dla rozwoju Śląska. (…) Na takie pomysły, na takie na takie projekty czekamy” – podkreślił wiceminister. Zaapelował o nie do prezydentów śląskich miast. „Jesteśmy jako Ministerstwo Aktywów Państwowych otwarci na współpracę, na bardzo dobre projekty. Będziemy pomagać, aby tereny (pogórnicze) rzeczywiście zaczęły jak najszybciej pracować. Mamy nadzieję, że tych projektów będzie dużo, że państwo będziecie wnioskować” – mówił.

Ja sam osobiście będę bardzo zaangażowany w to, aby (robić to) jak najszybciej w dobrej relacji między rządem i prezydentami miast, bez względu na opcje polityczne, bo kwestia przyszłości Śląska nie ma barw politycznych. Będziemy współpracować z każdym, kto będzie miał bardzo dobry projekt – zapewnił wiceszef MAP.