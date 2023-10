ING BSK: przemysł łapie oddech

Lipiec przyniósł dalszy wyraźny spadek inflacji bazowej - z wyłączeniem cen żywności i energii - do ok. 10,5 proc. r/r z 11,1 proc. r/r w czerwcu - szacują analitycy banku ING Rafał Benecki i Adam Antoniak odnosząc się do poniedziałkowych danych GUS o inflacji CPI