Rosja. Media: Część floty z Bałtyku trafi na jezioro Ładoga

Rosja przeniesie część okrętów z Morza Bałtyckiego na jezioro Ładoga, na wschód od Zatoki Fińskiej, co ma być reakcją na rozszerzanie się NATO na Bałtyku - podał w poniedziałek portal Moscow Times powołując się na doniesienia dziennika „Izwiestija”.

Portal zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Ewakuowane na Ładogę miałyby być małe okręty rakietowe projektu 22800 Karakurt i 21631 Bujan-M. Wojskowi na razie przeanalizowali warunki na jeziorze, odbyły się też manewry na tym akwenie. Ładoga znajduje się około 40 km od granicy z Finlandią.

Ekspert Dmitrij Bołtienkow, jak podały „Izwiestija”, uznał, że przeniesienie okrętów jest „rozsądną odpowiedzią wojskowo-polityczną” na przyłączenie się Szwecji i Finlandii do NATO oraz że jezioro Ładoga nie jest tak dobrze znane wywiadom zachodnim. Podkreślił on także, że małe okręty rakietowe są „skutecznymi platformami do rozmieszczenia różnego rodzaju uzbrojenia”, w tym być może pocisków hiperdźwiękowych Cyrkon.