Likwidacja luki VAT. Tak, to sukces rządu Morawieckiego!

Pamiętacie tezę Sławomira Dudka z FOR o potężnej luce VAT PiS, tzw. dziurze Morawieckiego? Otóż dziś KE opublikowała raport o luce VAT w UE, w którym, jak co roku, analizuje krajowe luki VAT, w tym polską. Polska jest wymieniana jako jeden z prymusów uszczelnienia VAT – informuje na X (d. Twitter) Rick Parker.

Po pierwsze w 2021 r. luka VAT w Polsce spadła z 11,1 proc. w 2020 do 3,3 proc. To oznacza, że rząd PiS w ciągu dwóch kadencji praktycznie zlikwidował lukę VAT wynikającą z nieprzestrzegania przepisów VAT lub nadużywania mechanizmów VAT (wyłudzenia)- pisze Rick Parker i zamieszcza odpowiednie wykresy.

Dodaje: „To oznacza też, że mamy lukę VAT na poziomie tak zaawansowanych krajów jak Niemcy, Szwecja, Austria. Oraz że ściągamy VAT lepiej niż Francuzi. I, w końcu, na dobre opuściliśmy towarzystwo państw, gdzie nadużycia w VAT są stałym elementem systemu - Włochy, Grecja, Rumunia, Litwa.”

Jak do tego doszło? 1. działaniem był odwrócony VAT na stal, który PL (pod rządami PO) przyjęła jako ostatni kraj UE (2015). Nikt nie wie czemu MF czekał, a apele branż, które mafia używała do wyłudzeń są udokumentowane. Dalej to projekty PiS z 2016-18: JPK, pakiet drogowy, STIR – informuje.