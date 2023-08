Śliwka: Drodzy manipulanci z PO, jak Wy kłamiecie!

Drodzy manipulanci z PO, jak Wy kłamiecie! Wasze dokonania w zwalczaniu luki VAT świetnie wyjaśnił ówczesny Prezes NIK Kwiatkowski. To kolejny raport NIK (po raporcie dot. wyprzedaży SSP za rządów PO/PSL) w którym wypunktowano wasze „sukcesy” - napisał na Twitterze Andrzej Śliwka, wiceszef MAP.

W kolejnych tweetach odniósł się także do treści i wniosków zawartych w raporcie NIK. Jego zdaniem, mamy tutaj precyzyjny opis „sukcesów” koalicji PO/PSL w zwalczaniu luki VAT.

-Rozwiązania niewystarczające, brak nowych propozycji legislacyjnych uderzających w vatowskie mafie i ostatecznie negatywna ocena działań Ministra Finansów - dodał Andrzej Śliwka.

Zwrócił także uwagę na powiększającą się lukę vatowską za rządów Donalda Tuska, która - według raportów Komisji Europejskiej - w latach 2010-2013 wzrosła z 18 do 27 proc. możliwych do osiągnięcia dochodów z VAT.

-Rezultatem takiej, a nie innej polityki PO-PSL był wzrost luki VAT do poziomów jednych z najwyższych w UE. W 2012 r. zaledwie 3 państwa UE miały gorsze wyniki… Polska stała się rajem dla przestępców skarbowych, a pieniądze, które wyłudzili nie trafiły do budżetu i nie zostały przeznaczone na rozwój naszego Państwa - podkreślił wiceszef MAP. Co wtedy słyszeliśmy z ust polityków PO? - zadał także pytanie na Twitterze Andrzej Śliwka, zamieszczając wymowny film z wypowiedzią ówczesnego Ministra Finansów Jacka Rostowskiego.

Ten ostatni powiedział wówczas: Pieniędzy po prostu nie ma…

-Szanowni Państwo, trzeba postawić jedno zasadnicze pytanie: dlaczego PO i PSL nic z problemem wyłudzeń VAT nie robili na poważnie? Eksperci podatkowi, instytucje i organizacje międzynarodowe od lat mówiły, co należy zrobić w Polsce żeby ukrócić przestępstwa. To nie była wiedza tajemna czy też tak skomplikowana, że Tusk czy Rostkowski by jej nie zrozumieli. A więc czy to było lenistwo? Niekompetencja? Czy może coś więcej? Próbę odpowiedzi na to pytanie pozostawiam Państwu… - zauważył w kolejnym tweecie Andrzej Śliwka.

Zwrócił także uwagę, że po wyborach w 2015 r. nastąpiła fundamentalna zmiana w zakresie podejścia do wyłudzeń VAT.

-Zachodzi wtedy wymiana kadrowa w MF, skutkująca przygotowaniem pakietu rozwiązań uderzających w mafie - podkreślił wiceszef MAP -Efekty są widoczne niemal od razu. W 2017 r. następuje skokowy wzrost dochodów z VAT (do 156,8 mld ze 126,5 mld w 2016). Następuje to dzięki wejściu w życie pakietu paliwowego i… JPK opracowanego przez rząd PIS i wprowadzonego w 2016 r., który oprócz nazwy nie ma nic wspólnego z JPK wprowadzonym w 2015 r. przez rząd PO-PSL. Ich rozwiązanie to był taki rower bez kierownicy, jednego koła i pedałów - zauważył też Andrzej Śliwka.

Twitter/kp