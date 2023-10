PGE Obrót wdraża zasady prostego języka w umowach z klientami

PGE Obrót wdrożyła zasady prostego języka w dokumentacji przeznaczonej dla klientów spółki.

W tym celu udostępniła klientom nowe wzory najważniejszych dokumentów, z jakimi mają kontakt przy zawieraniu umowy ze spółką, czyli dokumentu umowy kompleksowej oraz jej załączników: ogólnych warunków umowy, klauzuli RODO i informacji dla klienta. Przygotowane, zgodnie z zasadami prostego języka, treści dokumentów gwarantują, że informacje są przekazane do klientów w sposób przejrzysty, czytelny i łatwy do zrozumienia.

PGE Obrót od lat otrzymuje godło Firmy Przyjaznej Klientowi. Zdajemy sobie sprawę, że warunkiem dobrych relacji z naszymi klientami jest jasny i zrozumiały język, którym się komunikujemy. Dlatego postanowiliśmy całkowicie zmienić podejście do tworzenia dokumentów i materiałów kierowanych do klienta. Oprócz języka, zmieniamy również ich wygląd na bardziej przyjazny i łatwiejszy w odbiorze - mówi Jacek Brzeziński, wiceprezes zarządu PGE Obrót.

Uproszczenie części dokumentacji umownej to pierwszy krok w działaniach związanych z wdrożeniem zasad prostego języka w PGE Obrót. Spółka, przy pomocy ekspertów z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, szkoli pracowników, aby docelowo stworzyć sieć ambasadorów, którzy będą czuwać nad tym, by wszelkie materiały które wychodzą do klientów były napisane w sposób prosty i zrozumiały. PGE Obrót przygotowała również wytyczne dla wszystkich pracowników dotyczące tworzenia dokumentów według tych zasad.

Mat.pras./KG