PGE podpisała umowę na dostawę i wdrożenie urządzeń teletransmisyjnych w ramach Programu LTE450

PGNiG podpisało ze spółkami z Grupy PGE ponad 3-letni kontrakt na dostawy gazu do elektrowni i elektrociepłowni. Jak poinformowały w piątek strony umowy, szacunkowa wartość kontraktu to 23 mld zł. Ceny w umowach będą indeksowane do cen rynkowych gazu