LINK4 stawia na wygodę klientów. Nowa strona internetowa, superszybki kalkulator składki i omnikanałowość

Ciąg dalszy cyfrowej rewolucji w LINK4. Ubezpieczyciel udostępnił właśnie klientom nowy portal obsługowo-sprzedażowy. W nowym serwisie znajduje się m.in. bardzo szybki kalkulator ubezpieczeń, który dzięki integracji z bazami CEPiK i CEP pozwala obliczyć składkę za najpopularniejsze polisy OC czy AC w kilka sekund. LINK4 stawia także na jeszcze większą integrację kanałów sprzedażowych oraz automatyzację procesów w sprzedaży bezpośredniej ubezpieczeń.

Oprócz innowacyjnego kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych, w nowym serwisie klienci LINK4 znajdą także czytelny i intuicyjny interfejs z łatwą nawigacją, wygodną wyszukiwarkę, uproszczone i przejrzyste formularze oraz opcję wyboru preferowanej formy kontaktu (np. czat lub rozmowa telefoniczna). Jednocześnie LINK4 zintegrował oferty w kanale online i call center oraz wprowadza na szeroką skalę automatyzację procesów sprzedażowych.

W LINK4 realizujemy konsekwentnie strategię omnichannel w sprzedaży bezpośredniej. Nowy portal internetowy z innowacyjnym kalkulatorem produktów motoryzacyjnych w połączeniu z automatyzacją i personalizacją procesów sprzedażowych zapewni jeszcze lepsze doświadczenia zakupowe naszym klientom– mówi wiceprezes LINK4 Michał Chyczewski.

W praktyce oznacza to, iż klient rozpoczynając podróż zakupową np. w kanale online, może ją kontynuować ze wsparciem konsultanta, a następnie samodzielnie zmodyfikować zakres oferty i zrealizować zakup na portalu internetowym w dogodnym dla siebie momencie. W trakcie tej podróży zakupowej „oferta” podąża za klientem, podobnie jak i przyznane rabaty. System sprzedażowy LINK4 rozpoznaje zachowania i preferencje klienta i definiuje na ich podstawie kolejne kroki w komunikacji, których celem jest ułatwienie zakupu.

To kolejny etap łączenia świata digitalu z tradycyjnymi formami obsługi. Nasi klienci preferują różne formy kontaktu i korzystają z różnych narzędzi, dlatego połączenie ścieżek zakupu ubezpieczenia to naturalny krok w spełnianiu ich oczekiwań. Dążymy do tego, by użytkownicy mogli wykorzystywać wiele kanałów, które im odpowiadają w danej chwili, do skorzystania z najbardziej korzystnej dla nich oferty– podkreśla Bogumił Perzyna, dyrektor Pionu Sprzedaży i Wsparcia Klienta Direct.

Nowy portal i integracja zdalnych kanałów sprzedażowych są kolejnymi elementami transformacji cyfrowej realizowanej przez LINK4, opartej na koncepcji organizacji „data driven”.