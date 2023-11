Jak motywować się do zmiany diety i nie tylko...

Motywacja jest głównym czynnikiem predysponującym oraz pozwalającym nie tylko zacząć, ale także utrzymać postawione sobie cele. Wiele osób jednak pomimo początkowych zapewnień, z czasem poddaje się i powraca do starych nawyków. Oczywiście każdy jest inny i jednym postawienie i trzymanie się swoich założeń przychodzi z łatwością, natomiast inni potrzebują najpierw zajrzeć w głąb siebie i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Co zatem robić, aby długofalowo zmotywować się do działania?

Pytania do siebie

Na samym początku należy zadać sobie parę podstawowych pytań:

1. Dlaczego chcemy dokonać zmiany i co nami kieruje?

2. W jaki sposób się za to zabrać i jak to zaplanować?

3. Jakie są minimum 3 powody przemawiające za tą zmianą?

4. Dlaczego jest to dla nas ważne i czy robimy to tylko dla siebie czy też innych?

Wzmocnienie samoskuteczności

Najpierw powinniśmy zastanowić się jakie realne cele możemy osiągnąć w stosunkowo niedługim czasie oraz jakie działania możemy wdrożyć od razu. Skupmy się na rzeczach, w których jesteśmy dobrzy i które sprawiają, że jesteśmy z siebie zadowoleni. Jakie towarzyszą nam wtedy emocje? Przypomnijmy sobie czy podobna sytuacja miała już miejsce w naszym życiu. Jeżeli tak, to co z niej wynieśliśmy? Znajdźmy oparcie w osobach, co do których mamy całkowite zaufanie. Będą oni naszą podporą i pomogą nam w trudnych, kryzysowych chwilach.

Postawienie priorytetów – czyli skala ważności

Dla uproszczenia przyjmijmy skalę od 0-10, gdzie 0 oznacza coś zupełnie nieistotnego, a 10 rzecz najwyższej rangi. Kiedy już zastanowimy się i odpowiednio dopasujemy rzeczy, na których musimy się najbardziej oraz najmniej skupić, pomyślmy dlaczego coś dopasowaliśmy do numeru 0, a coś do numeru 10. Przy wartości minimalnej należy zastanowić się co warto byłoby zmienić, aby podnieść ją w naszej skali ważności. Kiedy natomiast sytuacja odwraca się i wybieramy liczbę 1 lub wyższą, to pomyślmy, dlaczego rzecz ta jest tak wysoko, a nie niżej.

Spojrzenie w przyszłość

Myślenie o przyszłości po udanym wprowadzeniu zmian jest jedną z najbardziej motywujących rzeczy. Przystańmy na chwile i wyobraźmy sobie jak wyglądać będzie nasze życie po zmianach, a zaraz po tym postawmy się w sytuacji, kiedy nic się nie zmieni. Jakie emocje będą nam wtedy towarzyszyć i jak będziemy się z tym czuć?

Myślenie hipotetyczne

Dobrze, przyjmijmy, że wymyślona przez nas zmiana na dobre zaistniała w naszym codziennym życiu. W tym momencie spójrzmy wstecz i odpowiedzmy sobie na pytanie: W jaki sposób udało nam się do tego dojść? Skłoni nas to do przemyśleń i refleksji oraz da szansę na odmienne spojrzenie, a także perspektywy rozwiązywania nowych problemów w przyszłości.

Wyznacz sobie cel – metoda SMART

Skrót ten pochodzi i pierwszych liter z języka angielskiego i są to kolejno

• S – specific (specyficzny)

• M – measurable (mierzalny)

• A – achievable (osiągalny)

• R – relevant (istotny)

• T – time (określony w czasie)

S - Tak więc nasz cel powinien być jasno sprecyzowany i zdefiniowany oraz mieć zrozumiałe zasady i jasno określony plan działania.

M - Musi być on też możliwy do zmierzenia i monitorowania postępów.

A - Nie możemy też stawiać sobie celów niemożliwych do zrealizowania na dany moment. Powinien on być w zasięgu naszych możliwości.

R - Istotność odnosi się do wartości i podejścia osoby, która realizuje dany cel.

T - Zakończenie powinno mieć także swoją określoną datę. Pozwoli to bardziej skupić się na zadaniu i w rezultacie szybciej i skuteczniej się za nie zabierać

Filip Siódmiak