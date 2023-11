"Wracajcie do Polski, k..wy!" Skandal w Kanadzie!

Wykładowca na Uniwersytecie Concordia w Montrealui, Yanis Arab krzyczał do żydowskich studentów: „wracajcie do Polski, k..wy! (szarmuta)”. Do zajścia doszło, kiedy „propalestyńscy” studenci protestowali przeciwko stoisku, na którym żydowscy studenci rozdawali plakaty z ze zdjęciami porwanych przez terrorystyczny Hamas Izraelczyków - poinformował w piątek portal gazety „Toronto Sun”. Doszło do bójki, w której trzy osoby zostały ranne.

„Zwrot +propalestyński+ umieszczamy w cudzysłowie” - wyjaśnił relacjonujący zajścia dziennik - „ponieważ jeśli sprzeciwiasz się temu, że ktoś troszczy się o zakładników, nie jesteś zwolennikiem Palestyny, jesteś zwolennikiem Hamasu – organizacji terrorystycznej”.

Yanis Arab jest (lub był - informacje o nim zostały zdjęte ze strony montrealskiej uczelni) doktorantem na wydziale historii. Jak podał portal izraelskiej gazety „Jerusalem Post”, wykładowca specjalizuje się w „dominacji i oporze świata arabskiego”.

Starcia na kanadyjskim uniwersytecie nie są wyjątkowym przypadkiem. W USA zarówno studenci żydowscy, jak i arabscy uskarżają się na załamanie poczucia bezpieczeństwa. Agencja Associated Press wymienia przypadki napaści, gróźb i obelg z uczelni w Nowym Orleanie, Tualne, Massachusetts, Stanford i Cornell.

Jonathan Fansmith, wiceprezes American Council on Education, stowarzyszenia zrzeszającego rektorów uniwersytetów, podkreśla, że uczelnie są zaalarmowane wzrostem antysemickich ataków. Jednocześnie jednak uniwersytety są zobowiązane do umożliwiania „swobody wypowiedzi”.

