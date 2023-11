Poznaj sekrety szczupłej sylwetki kobiet z Japonii

Japonia to kraj pod wieloma względami wyróżniający się na tle pozostałych państw świata. I nie inaczej jest z dbaniem o zdrowie. Świadczyć o tym może choćby szczupła sylwetka wielu Japonek. Potwierdza to też ich średnia długość życia wynosząca 88 lat. W czym zatem tkwi ich sekret?

Potwierdzenia naukowe

Według badań, na które powołuje się Naomi Moriyama, autorka książki „Japonki nie tyją i się nie starzeją”, japońskie kobiety spędzają średnio aż 77 lat w dobrym zdrowiu, zachowując przy tym sprawność fizyczną. Nie należy mieć wątpliwości, że ich ponadprzeciętna długość życia wynika między innymi, a raczej przede wszystkim z braku problemów z zachowaniem odpowiedniej masy ciała. Zważywszy na fakt, iż obecnie na świecie mierzymy się z globalną falą nadwagi i otyłości, to w Japonii tylko 3% kobiet cierpi na te choroby. Dla zobrazowania w Polsce otyłych jest 22% kobiet, a w Stanach Zjednoczonych aż 36%. Specjaliści nie mają także złudzeń – nadwaga oraz otyłość w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju nadciśnienia, cukrzycy, niewydolności nerek i różnych typów nowotworów, co w rezultacie może prowadzić do przedwczesnej śmierci.

5 sekretów

Sprawa nie jest tak prosta jakby mogło się to wydawać, ponieważ na sukces Japonek wpływ ma wiele czynników. Główne z nich to dieta oraz tryb życia. Cechą charakterystyczną dla Japonii jest także rola społeczna kobiet w utrzymywaniu zdrowia. Dla mieszkańców Japonii wciąż rodzina jest na pierwszym miejscu, a pomoc, życzliwość oraz kontakty międzyludzkie odgrywają niezmierne ważną. Wpływa to na komfort zarówno fizyczny, jak i psychiczny, a to z kolei przekłada się na mniejsze problemy z utrzymaniem masy ciała.

1. Podstawę diety Japonek stanowi żywność zdrowa i nieprzetworzona. Opiera się ona na warzywach oraz owocach. Jedzą głównie rzodkiew daikon, bakłażany oraz warzywa krzyżowe, które dostarczają im błonnika długo utrzymującego poczucie sytości. Nieodłącznym elementem są także tłuste ryby morskie bogate w wartościowe kwasy tłuszczowe omega-3, mające działanie przeciwzapalne. Spożywają one też znacznie mniejsze ilości mięsa, zwłaszcza tego czerwonego, długofalowo mogącego sprzyjać powstawaniu nowotworów. W jadłospisie Japonek ważne miejsce zajmuje soja i jej pochodne produkty, w tym te fermentowane oraz lekkostrawny ryż. Piją również duże ilości zielonej herbaty, która przyspiesza przemianę materii. Ponadto ich ogólna dieta jest raczej niskokaloryczna i uboga w tłuszcze.

2. Japonki jedzą też znacznie mniejsze porcje niż inne nacje. Tym samym nie najadają się i dostarczają organizmowi mniej energii. Średnie dzienne spożycie kalorii na osobę w Japonii to ok. 2700 kcal zaś np. W USA jest to aż o 1000 kalorii więcej. Rzadko sięgają też po słodycze, jak już to ich pierwszym wyborem są niewielkie porcje specyficznych słodyczy wytwarzanych często z czerwonej fasoli. Nie bez znaczenia jest również sposób podawania i spożywania posiłków. Dania serwowane są w naczyniach, których nie wypełnia się po same brzegi. Zwraca się też dużą uwagę do spokojnego oraz uważnego spożywania posiłków. Odbywa się to za to w towarzystwie rodziny i najbliższych. Japonki stosują też wpajaną dzieciom od małego zasadę „hara hachi bunme” – czyli jedz, aż będziesz w 80% pełen. Mówiąc inaczej nie przejadaj się.

3. Najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia jest pożywne, dodające na długo energii oraz nie powodujące nagłych skoków poziomu cukru śniadanie. W menu śniadaniowym pojawia się najczęściej zupa miso, miseczka ryżu z dodatkami takimi jak warzywa i kawałek grillowanej makreli czy omlet, a zamiast kawy piją filiżankę zielonej herbaty sencha.

4. Japonki myślą o jedzeniu jako o czymś pysznym i odżywczym, co nie stanowi dla nich zagrożenia. Nie stosują żadnych diet, ale raczej spożywają wszystko to na co mają ochotę, ale w rozsądnych i umiarkowanych ilościach.

5. Tym co towarzyszy Japonkom każdego dnia, to aktywność fizyczna, nie tylko ta ogólnie wiązana z treningami. Ruch towarzyszy im niemal cały czas i jest to dla nich coś naturalnego. Często wybierają się z przyjaciółkami na długie spacery i piesze wędrówki. Lubią też sporty, takie jak golf czy baseball, a firmy, w których pracują, często organizują im poranną gimnastykę przed rozpoczęciem pracy.

Na podstawie: Naomi Moriyama, William Doyle, Japonki nie tyją i się nie starzeją, Muza SA, 2016 Filip Siódmiak