Jajka na różne sposoby

Jajka są jednym z najzdrowszych pokarmów jakie istnieją. Świetnie sprawdzają się niemal w każdej diecie oraz mogą stanowić doskonałe uzupełnienie wielu dań.

Na bok należy odłożyć mity jakoby to miałyby one podwyższać poziom cholesterolu i działać promiażdzycowo oraz podwyższać ciśnienie krwi. Dostarczają mnóstwo witamin oraz minerałów, pełnowartościowego białka oraz niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3. Bardzo dobrze sycą i zmniejszają ochotę na podjadanie. Jajka możemy przyrządzać na wiele sposobów, z których niektóre są dla nas zdrowsze, a inne mniej. To jednak nie zmienia faktu, że niezależnie od sposobu w jaki je podamy nadal będą bardzo zdrowe i pożywne.

Na twardo

Jajka należy wrzucić do gotującej się wody i wyjąć po około dziesięciu minutach. Oczywiście w zależności od tego jak chcemy, żeby nasze jajka się ugotowały, to odpowiednio długo musimy je w tejże wodzie trzymać. Żółtko płynne lub półpłynne wymagają krótszego czasu gotowania. Tak obrane ze skorupki jajka świetnie nadają się do sałatek czy jako dodatek do kanapek. Nie zapominajmy także o wersji z majonezem i świeżym szczypiorkiem.

Na miękko

Podobnie jak w przypadku jajek gotowanych na twardo, tak i tu jajka umieszczamy go osolonej, gotującej się wody jajka. Musimy je ostrożne ułożyć w garnku i wyjąć po 4-5 minutach, a następnie ułożyć w specjalnych kieliszkach. Górną skorupkę rozłupujemy łyżką i cieszymy się wypływającym żółtkiem. Bardzo dobrze pasują do pieczywa oraz warzyw.

W koszulkach

Ta wersja jest bardzo zbliżona do jajka na miękko, ale z tym wyjątkiem, że gotujemy je wbijając do gotującej się wody. Należy zrobić to bardzo ostrożnie. Ten sposób podawania jajek wymaga nieco wprawy i doświadczenia, dlatego nie jest polecany osobom o niezbyt dużych umiejętnościach kulinarnych. Tak ugotowane jajka wyjmujemy specjalną łyżką cedzakową i wyjmujemy bezpośrednio na talerz.

Sadzone

Zdecydowanie najsmaczniejszy moim zdaniem sposób spożywania jajek, bo smażony, a jak wiadomo, wszystko co smażone smakuje zdecydowanie lepiej. Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość oleju i zwyczajnie wbijamy jajka. Po przyrumienieniu i ścięciu się żółtka przewracamy na drugą stronę. Dodatkowo manipulując czasem smażenia jesteśmy w stanie zmieniać płynność żółtka wedle preferencji. Jajka sadzone bardzo dobrze łączą się z ziemniakami oraz jako białkowy komponent kanapek.

Jajecznica

Czym byłoby polskie śniadanie bez jajecznicy. Zdecydowanie najczęściej wybierana forma podawania jajek. Podstawę pysznej jajecznicy powinna stanowić przysmażona najlepiej na maśle cebula oraz szynka czy boczek. Po tym jak się przyrumienią wbijamy jajka i zmniejszamy ogień, mieszając dosyć często. Doprawiamy wedle preferencji, ale na pewno warto dodać majeranek, sól i pieprz. Do usmażonej jajecznicy dodajemy szczypiorek lub pomidorki koktajlowe.

Omlet

Czy to na słono czy na słodko. Omlety są bardzo proste w wykonaniu, a przy tym świetne smakują i sycą na długo. Jajka roztrzepujemy w miseczce, dodajemy mąkę w celu zagęszczenia całości i z zależności od sposobu podania (na słodko lub słono) dodajemy proszek do pieczenia (w wersji na słodko) słodzik lub cukier i aromat. Bardzo dobrze smakuje tak zwany omlet szarlotka. Do ciasta dodajemy pokrojone w kostkę jabłko oraz małą jego ilość startą na tarce, co sprawi, że omlet będzie wilgotny. Do wersji na słono najlepiej dodać świeże warzywa, takie jak papryka, pieczarki, cukinia czy szpinak. Można także pokroić wędlinę i również wrzucić je do ciasta. Całość najprościej smażyć pod przykryciem i z wykorzystaniem pokrywki przewrócić na drugą stronę.

