Co uszkadza naszą wątrobę?

Dbanie o zdrowie to nie tylko przykładanie uwagi do tego jaką prowadzi się dietę, czy jakie suplementy przyjmuje

To nie tylko przykładanie uwagi do swojego wyglądu zewnętrznego. Dużo ważniejsza jest profilaktyka naszych narządów wewnętrznych, bo to one zapewniają nam przecież przeprowadzanie podstawowych funkcji życiowych. Do jednego z najważniejszych narządów należy wątroba. Czy wiemy jednak jak prawidłowo ją pielęgnować?

Dlaczego jest tak istotna?

Wątroba pełni przede wszystkim funkcję detoksykacyjną. Oczyszcza naszą krew, zapewniając, że jest ona wolna od toksyn oraz metali ciężkich. Bierze ona także udział w gospodarce węglowodanowej. Odpowiada ona za proces glukoneogenezy (wytwarzania glukozy). Przekształca też białka w między innymi albuminy oraz liczne białka krzepnięcia, na przykład protrombinę. Wspiera także metabolizm tłuszczy poprzez wydzielanie kwasów żółciowych, emulgujących je w świetle przewodu pokarmowego. Dietetyczka Agnieszka Jeżewska wskazuje, że pierwszym krokiem po zaobserwowaniu u siebie nieprawidłowej pracy wątroby powinna być zmiana diety oraz wprowadzenie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dobrze, aby taka dieta była raczej lekkostrawna oraz ograniczająca spożycie tłuszczy, szczególnie tych pochodzenia zwierzęcego.

Jak mówi Agnieszka Jeżewska –

„W przypadku stłuszczenia dieta wątrobowa to dieta o normalnej ilości białka, często o obniżonej zawartości tłuszczy ze standardową ilością błonnika ok. 25-30 g. W razie wystąpienia zapalenia lub marskości wątroby, stosowana dieta także charakteryzuje się normalną zawartością białka i obniżoną ilością tłuszczu. Ograniczany jest w niej również błonnik (do ok.20 g), w związku z tym, że może powodować wzdęcia i biegunki. Nie można jednak z niego całkowicie zrezygnować, gdyż grozi to z kolei zaparciami i nieregularnością wypróżnień”.

Co powinniśmy wykluczyć?

W pierwszej kolejności konieczne jest bezwzględne odstawienie wszelkich używek, a zatem papierosów, alkoholu, napojów energetycznych czy słodyczy. Następnie należy ograniczyć ilość potraw smażonych, tłustych oraz ciężkostrawnych. Jak radzi ekspertka – „Osoby z chorą wątrobą, powinny całkowicie wykluczyć z jadłospisu smażone produkty, tłuste oraz surowe warzywa i warzywa strączkowe. Chorzy powinni jeść produkty gotowane. Zalecane są warzywa korzeniowe gotowane typu włoszczyzna: marchewka, pietruszka, seler, a do tego chude mięso: pierś z kurczaka, pierś z indyka pieczona, chuda wołowina, ryba na parze. Zalecane są również zupy kremy z warzyw”.

Ważna jest także regularność oraz ilość posiłków. Najlepiej, aby było ich 4-5, spożywane co 3-4 godziny.

„Posiłki powinny być przygotowywane ze świeżych, dobrej jakości produktów, aby nie dopuścić do spożywania toksyn, mogących dalej w następstwie doprowadzać do uszkodzenia wątroby. Ograniczać należy więc również żywność wysoko przetworzoną, z dużą ilością kwasów tłuszczowych trans, konserwantów i innych dodatków do żywności” – wskazuje dietetyczka.

Nie bez znaczenia jest także rodzaj węglowodanów oraz źródło ich pochodzenia. Preferowanym źródłem są węglowodany złożone, najlepiej z produktów pełnoziarnistych, takich jak pieczywo, kasze, brązowy ryż czy makaron. Zaleca się też włączenie większej ilości warzyw oraz owoców, zwłaszcza tych z niskim indeksem glikemicznym (poniżej 50-55). Natomiast w przypadku diety dla osób cierpiących na zapalenie czy marskość wątroby do jadłospisu powinno podawać się drobniejsze kasze typu kuskus, jaglana, jęczmienna drobna, jasne pieczywo pszenne, biały makaron, a warzywa i owoce jeść w formie rozdrobnionej i gotowanej. Nie możemy również zapominać o prawidłowym nawodnieniu. Oprócz samej wody w ilości około 3 litrów dziennie, dobrym rozwiązaniem jest także picie niesłodzonych herbat owocowych lub zielonych.

Filip Siódmiak

Na podstawie Wprost/Żywienie (Opracowanie własne)