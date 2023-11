Szanse na rozwój polskiego sektora audiowizualnego

Trzy lata temu sektor audiowizualny na całym świecie doświadczał tego, co pozostałe części gospodarki – turbulencji i niepewności co do przyszłości. Pandemia zamknęła kina, wstrzymała produkcję filmów i seriali, a widzów zatrzymała w domach. Teraz jednak, kiedy coraz więcej chętnych korzysta z oferty serwisów streamingowych, takich jak Netflix, a w Polsce powstaje wiele różnorodnych propozycji filmowych i serialowych, cała branża audiowizualna stoi przed nowymi możliwościami rozwoju - pisze na łamach rocznika „Polski Kompas 2023” Tomasz Dąbrowski, Director of Studio Affairs EMEA & Public Policy CEE Netflix.

Razem z rosnącym zaangażowaniem serwisów streamingowych w produkcję filmów i seriali inwestycje w produkcję audiowizualną stały się szansą na dalszy rozwój lokalnej branży także w Polsce.

Według analityków Ampere Analysis region Europy Środkowo-Wschodniej, w którym polskim rynek jest z pewnością największym, zanotuje drugi największy na świecie wzrost wydatków na produkcję filmową i serialową. Tworzy to szanse szerokich możliwości współpracy przy nowych projektach – nie tylko dla twórców bezpośrednio pracujących przy produkcji filmowej i serialowej, ale także dla tysięcy osób zatrudnionych w branżach powiązanych.

Należy pamiętać, że o zapotrzebowaniu na produkcje i ich ostatecznym sukcesie decydują przede wszystkim widzowie. Z własnego doświadczenia widzimy, że rośnie zapotrzebowanie na różnorodne treści i swobodny dostęp do nich. Jednocześnie, w ślad za zainteresowaniem widzów, idzie rosnące zaangażowanie w tworzenie lokalnych treści. Dlatego od czasu rozpoczęcia działalności w Polsce Netflix stale rozwija swoje inwestycje w polskie filmy i seriale. Wyprodukowaliśmy już w naszym kraju blisko 40 oryginalnych seriali oraz filmów. Tylko w 2022 r. zainwestowaliśmy w lokalną produkcję oraz poszerzanie biblioteki polskich treści dostępnych na Netflix ponad 400 mln zł. Od 2018 r. przy produkcjach Netflixa w Polsce pracowało ponad 3500 osób. Na sam tylko 2023 r. zapowiedzieliśmy już premiery co najmniej pięciu nowych seriali oryginalnych i dziewięciu filmów – w tym nowej adaptacji kultowej powieści „Znachor” Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Aby być bliżej polskich twórców i branży kreatywnej, w 2022 r. otworzyliśmy w Warszawie regionalne biuro odpowiedzialnego za działalność Netflix w Polsce i kilkunastu rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Znaczenie inwestycji w produkcję treści wykracza jednak znacząco poza sam sektor kreatywny. Według ekspertów Olsberg SPI, globalnej firmy doradczej specjalizującej się w sektorze filmów, telewizji, gier i mediów cyfrowych, gospodarczy wpływ światowej produkcji filmowej i telewizyjnej miał w 2019 r. szacunkową wartość ponad 400 mld dol., z czego aż dwie trzecie przekłada się na wpływ na inne części gospodarki. Przemysł audiowizualny generuje ogromne zapotrzebowanie na wiele kolej-nych usług – od transportu i logistyki przez hotelarstwo i gastronomię po produkcję przemysłową oraz wytwórstwo. Podobnie jest w Polsce – filmy i seriale powstające w naszym kraju stanowią często istotne impulsy rozwojowe na skalę lokalną, ale i generują wartość dodaną oraz miejsca pracy w całej krajowej gospodarce.

Ponadto serwisy streamingowe takie jak Netflix przyczyniają się do rozwoju polskiej branży filmowej, m.in. poprzez obowiązkowe opłaty, które zasilają budżet Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Tylko w 2022 r. było to w sumie blisko 33 mln zł od wszystkich serwisów streamingowych na rynku. Kwota ta przekazywana przez podmioty na rynku streamingu rośnie z roku na rok i bezpośrednio wspiera kolejne polskie projekty filmowe.

Tworzenie szans na realizację kolejnych projektów filmowych i serialowych, powstawanie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw – zarówno tych zajmujących się produkcją, jak i tych wspierających jej realizację – wpływa nie tylko na rozpowszechnianie polskiej historii czy kultury za granicą. Lokacje, w których powstają nasze polskie produkcje oryginalne – od Bałtyku po Tatry – stanowią doskonałe miejsca do pracy dla filmowców, ale są też wizytówką turystyczną Polski docierającą na ekrany telewizorów, komputerów i smartfonów w wielu zakątkach globu, zachęcając świat do dalszego poznawania i odwiedzania naszego kraju. Na szczególną uwagę zasługuje też jedna z megaprodukcji Netflix, czyli serial „Wiedźmin”. Tworzony we współpracy z polskimi firmami takimi jak Platige Image wzmaga zainteresowanie polską literaturą oraz grami komputerowymi polskiej firmy CD Projekt na całym świecie.

Rynek filmowy i telewizyjny podlega dynamicznym zmianom, na które wpływa wiele czynników – od koniunktury gospodarczej przez sytuację geopolityczną aż po – a może właśnie zwłaszcza – zmieniające się gusta i oczekiwania widzów. Dlatego tak istotne jest utrzymywanie stabilnych warunków do rozwoju tej branży w Polsce i współpraca w jak najszerszym gronie podmiotów współtworzących polski sektor audiowizualny

Tomasz Dąbrowski, Director of Studio Affairs EMEA & Public Policy CEE Netflix

