Pekao: Zielona transformacja padła ofiarą wysokich stóp procentowych

Zła sytuacja w branży tzw. zielonej energii – uważają analitycy banku Pekao i – jak piszą na platformie X – nie ma dnia bez informacji o tym, że jakaś inwestycja w czystą energię została zawieszona, a spółki z tej branży tracą systematycznie na wartości.

I dodają: „Zielona transformacja padła ofiarą wysokich stóp procentowych. Bardziej niż szeroki rynek, bo jest bardziej na nie wystawiona. Bo jest to branża typu high capex low opex, czyli trzeba wyłożyć dużo pieniędzy (kredytu) na początku, by zyskać po latach.”

Jako przykład ekonomiści banku podają m.in. NuScale, który miał budować pierwszy reaktor w Idaho (USA), ale stracił finansowanie, kolejnym jest Ørsted. Firma miała zbudować farmy wiatrowe na wschodnim wybrzeżu USA i w Norwegii, ale nie zbuduje.

Jeśli chodzi o samochody elektryczne, to – jak czytamy – ich sprzedaż wciąż rośnie, ale nie dosyć że wolniej, to jeszcze ich producenci mają raczej słabe nastroje.

„Niskie koszty finansowania to więc klucz dla zielonej transformacji. A że koszty finansowania nie są teraz niskie, no to mamy efekt jaki mamy. Czy to koniec zielonej transformacji? Nie. Wciąż jest tam sporo rentownych projektów inwestycyjnych, choć ich liczba zmniejszyła się” – czytamy.