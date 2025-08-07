Banki w Polsce. Wiemy do kogo należą

Po przejęciu Santander Bank Polska to Austriacy będą mieli największy udział w naszym sektorze bankowym wśród inwestorów zagranicznych. Ale nie dominujący, bo „obcy” kapitał w Polsce jest zróżnicowany. To dobra informacja dla stabilności rynku - ocenia dziennik „Rzeczpospolita”.

„Rz” zauważa, że jedna z największych transakcji na polskim rynku, czyli sprzedaż Santander Bank Polska (SBP) za ok. 7 mld euro (ok. 30 mld zł) nabiera tempa. Jej zakończenie jest planowane w ciągu najbliższych czterech miesięcy, a nabywca – austriacka Erste Group zapowiedział już m.in. rebranding (choć nowa nazwa pod którą ma działać SBP nie została jeszcze ujawniona).

Erste Group reprezentuje austriacki kapitał, Santander Group – hiszpański, przy czym Hiszpanie nie wycofują się z Polski w całości. Przejmą bowiem na własność Santander Consumer Bank. Redakcja sprawdziła, jak to wpłynie na strukturę własnościową w polskim sektorze bankowym, jeśli chodzi o pochodzenie kapitału.

Banki w rękach Polaków

Obecnie największe udziały w całym sektorze ma polski kapitał, głównie państwowy. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, łącznie pod kontrolą polskich właścicieli znajduje się ok. 58,1 proc. aktywów wszystkich banków (w tym 48,8 proc. w tych, w których właścicielem jest Skarb Państwa). Pozostałe 41,9 proc. to kapitał zagraniczny.

Banki komercyjne

Nieco inne proporcje mogą być w samych bankach komercyjnych, a więc po wyłączeniu bankowości spółdzielczej czy Banku Gospodarstwa Krajowego jako banku rozwoju. Z analizy „Rz” dla 12 największych banków uniwersalnych wynika, że 43,2 proc. ich aktywów jest pod kontrolą polskiego kapitału (chodzi o PKO BP, Pekao, Alior i BOŚ Bank), a 56,8 proc. – zagranicznego.

pap, jb