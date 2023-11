"Twarze depresji": 1,5 tys. seniorów odebrało sobie życie

W ubiegłym roku ponad półtora tysiąca seniorów odebrało sobie życie. Dokładnie co trzecia osoba, która w 2022 roku popełnia w Polsce samobójstwo, była w wieku 60 plus - poinformowała Fundacja „Twarze depresji”.

Jak przekazała Fundacja „Twarze depresji”, na całym świecie przybywa seniorów, również w Polsce.

W naszym kraju żyje prawie 10 milionów osób po 60-tce. Badania przeprowadzone w latach 2007-2012 przez PolSenior mówiły, że co czwarty senior w wieku 65-79 lat ma depresję i co trzeci powyżej 80 lat. Badacze doszli wtedy do wniosku, że im starsza grupa wiekowa, tym większe rozpowszechnienie depresji. Z kolei naukowcy z Australii przeprowadzili globalne badanie w 29 krajach, z którego wynika, że połowa populacji przed ukończeniem 75 roku życia będzie cierpiała przynajmniej na jedno zaburzenie zdrowia psychicznego - wyjaśniła fundacja.

Psycholodzy Fundacji „Twarze Depresji” postanowili sprawdzić, jak jest teraz i przygotowali ankietę, w której zapytali osoby powyżej 60. roku życia o ich dobrostan psychiczny.

Podkreśliła, że grupa nie jest w pełni reprezentatywna, czy statystycznie dobrana, ale liczba osób, które wypełniły ankietę, każe uważnie przyjrzeć się wynikom.

Zaznaczyła, że niepokojący jest fakt, iż w badanej grupie 5 procent seniorów zadeklarowało, że od co najmniej dwóch tygodni ma myśli samobójcze, a 6 procent w minionych miesiącach myślało o odebraniu sobie życia.

Wskazała również, że 17 procent osób, które wypełniły ankietę, zachorowało na depresję przed pandemią, a 11 procent w czasie pandemii.

Dodała, że co czwarty senior odpowiedział twierdząco na pytanie, czy korzystał z pomocy lekarza psychiatry, a mniej, niż co piąty z pomocy psychologa.

Przypomniała też, że sytuacja seniorów jest wielowymiarowa, a sama depresja - wieloczynnikowa. Na jej pojawienie się mogą mieć wpływ zmiany, które zachodzą w starzejącym się mózgu, choroby somatyczne, w szczególności bólowe, ale także nowotworowe, cukrzyca, choroby serca, tarczycy i wiele innych.

Zauważyła jednocześnie, że istnieją objawy depresji, które mogą wskazywać na tę chorobę u osób, które wypełniły ankietę.

Niemal co czwarta (22 procent) jest smutna codziennie, od co najmniej dwóch tygodni, więcej niż co czwarta (26 procent) jest zmęczona przez większą część dnia, nie ma energii od co najmniej dwóch tygodni. Niemal co piąty senior (17 procent) od co najmniej dwóch tygodni stracił zainteresowanie swoją pasją, zajęciami, które wcześniej go cieszyły. Więcej, niż co czwarty ankietowany (26 procent) ma problemy ze snem. Bezsenność trwająca powyżej czterech tygodni powinna być skonsultowana z lekarzem psychiatrą - wymieniła fundacja.