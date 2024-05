Ile mamy monet i banknotów w obiegu?

Wartość znajdujących się w obiegu banknotów i monet wzrosła w ciągu roku o prawie 17,2 mld zł, do 380 mld 716,3 mln zł na koniec pierwszego kwartału 2024 r. - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

Jak podaje NBP, wartość pozostających w obiegu banknotów wzrosła na koniec marca do 374 mld 292,5 mln, a wartość monet do 6 mld 423,8 mln zł.

Z informacji przekazanych przez NBP wynika, że liczba banknotów pozostających w obiegu na koniec marca, w stosunku do marca ubiegłego roku, wzrosła o 76,2 mln sztuk do 2 mld 995,4 mln sztuk, a liczba monet o 823,4 mln do 22 mld 866,9 mln.

Jak podał NBP, w obiegu najwięcej pozostaje banknotów o nominale 100 zł - 1 mld 474,9 mln sztuk, a najmniej banknotów o nominale 500 zł, które do obiegu weszły w lutym roku 2017. Na koniec drugiego kwartału tego roku było ich w obiegu 76,6 mln sztuk.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Co zarządziła Unia w sprawie miodu, dżemu i mleka?

Wyrok na CPK ogłoszony! Okęcie idzie do rozbudowy

Rarytas z NBP. Numizmatyczna okazja na rocznicę złotego

Naturalny korek uratuje oceany

pap, jb