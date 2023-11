Kto kupuje najczęściej na raty? Raport konsumencki

Osoby w wieku 26-35 lat stanowią 32 proc. konsumentów korzystających z możliwości zakupu produktów na raty - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Alior Banku. Kredytobiorcy najczęściej decydują się na 20 rat, a średnia kwota zobowiązania to około 3,7 tys. zł - dodano.

Jak wynika z przeprowadzonej przez Alior Bank analizy, kredytobiorcy najczęściej decydują się na 20 rat, a średnia kwota zobowiązania wynosi około 3700 zł.

Zauważono, że w trzecim kwartale 2023 r. odnotowano wzrost sprzedaży kredytów ratalnych w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r. Najpopularniejsze - jak zaznaczono w raporcie - były zobowiązania od 1 do 3 tys. zł, które stanowiły ok. 44,5 proc. wszystkich udzielonych kredytów. Największy udział miały one w województwie mazowieckim (ponad 15 proc. wszystkich zobowiązań), natomiast najmniejszy - w województwie świętokrzyskim (2 proc.). Najwyższą średnią kwotę kredytu odnotowano w województwie lubelskim (ok. 4 tys. zł). Zaznaczono, że kredytobiorcy najczęściej wybierają opcję rozłożenia spłaty na 20 rat o średniej wysokości 221 zł.