Masz 26 lat lub mniej? Odkryj nowoczesność z najlepszym kontem osobistym – PKO Konto dla Młodych!

Konto dla Młodych, oferowane przez PKO Bank Polski dla klientów od 13. do 26. roku życia zdobyło pierwsze miejsce w rankingu portalu bankier.pl. Otrzymało po dziewięć punktów w trzech kluczowych obszarach: opłat, dostępności BLIKA i bonusów. To kolejny dowód na to, że innowacyjne podejście PKO BP do bankowości online zdobywa uznanie

Czym Konto dla Młodych PKO BP wyróżnia się na tle konkurencji? To nowoczesne, w pełni internetowe i mobilne konto osobiste, które nie tylko spełnia oczekiwania młodego pokolenia, ale również zdobyło miano lidera na rynku produktów bankowych dla grupy wiekowej do 26. roku życia. Klient decydując się na otwarcie Konta dla Młodych nie ponosi żadnych opłat za jego założenie i prowadzenie. Co więcej, wypłaty kartą z tego konta są darmowe ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie. Jak podkreśla PKO Bank Polski, bezpłatność i dostępność to priorytety. Konto można otworzyć w trzech prostych krokach: za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO na stronie www.pkobp.pl (a umowę dostarczy wówczas klientowi kurier), poprzez aplikację mobilną IKO, lub odwiedzając jedną z placówek PKO Banku Polskiego.

Osoby do 26. roku życia to klienci bardzo biegli w korzystaniu z internetu i ceniący nowoczesne technologie. PKO Bank Polski od lat stawia nacisk na innowacje - rozwijamy się cyfrowo, dlatego jesteśmy idealnym partnerem dla młodych osób – dajemy narzędzia ułatwiające codzienne bankowanie. Takie właśnie jest Konto dla Młodych, które w listopadzie zajęło 1.miejsce w rankingu Bankiera. Cieszy nas to wyróżnienie. Konto w banku musi być szczególnie dopasowane do naszych potrzeb. Co ważne, Konto dla Młodych jest bezpłatne, podobnie jak wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie oraz płatności zbliżeniowe i przelewy natychmiastowe BLIKIEM. Aplikacja mobilna, szybkie przelewy na telefon, asystent głosowy, czy płatności telefonem – to tylko niektóre z rozwiązań konta PKO Banku Polskiego skierowanego do młodych osób – podkreśla Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim.

Ostatnio PKO BP wprowadził także ważne zmiany, ujednolicając ofertę kont. Teraz, osoby od 13. do 26. roku życia korzystają z jednego, nowoczesnego Konta dla Młodych. Dzięki temu uproszczeniu, oferta Banku stała się bardziej czytelna i przejrzysta dla młodych klientów, którzy cenią sobie prostotę obsługi. PKO BP ujednolicił także opłaty za prowadzenie kont, karty i inne produkty, a dodatkowo większość tych opłat można łatwo uniknąć. O wprowadzonych zmianach można się dowiedzieć pod adresem: www.pkobp.pl/zmiany2023