Prosto i online - leasing samochodów dla jednoosobowych firm w PKO Banku Polskim PKO Bank Polski, we współpracy z PKO Leasing, oferuje swoim klientom, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, uproszczony leasing na nowe i używane samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony, o wartości nawet do 300 tys. zł netto. Z oferty można skorzystać całkowicie online w serwisie iPKO - bez wychodzenia z biura i bez zbędnych formalności. To unikatowe rozwiązanie na polskim rynku. Klient podpisuje umowę całkowicie online.

PKO Bank Polski stale rozszerza zakres usług dla firm, wspierając klientów w finansowaniu bieżących potrzeb i efektywnym zarządzaniu biznesem. Przedsiębiorcy mogą korzystać z tych nowych możliwości i funkcji w serwisach internetowych iPKO i iPKO biznes oraz aplikacjach mobilnych IKO i iPKO biznes.

PKO Bank Polski systematycznie wprowadza nowe usługi dla firm. Chcemy wspierać klientów w finansowaniu ich bieżących potrzeb i w efektywnym zarządzaniu biznesem. Dla przedsiębiorców samochód to często niezbędne narzędzie pracy. Wśród firm korzystających z leasingu najczęściej finansowanym przedmiotem jest właśnie auto osobowe lub ciężarowe do 3,5 tony. Dlatego wspólnie z PKO Leasing zadbaliśmy, aby finansowanie leasingowe samochodu dla naszych klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą było jeszcze bardziej wygodne. Wierzymy, że klienci chętnie docenią unikatowość i atrakcyjność naszej oferty, która pozwala w sposób szybki i prosty załatwić wszelkie leasingowe formalności online, niezależnie od miejsca, 24 godziny na dobę. Czas to pieniądz, a dzięki temu rozwiązaniu pomagamy klientom firmowym zaoszczędzić wiele godzin, które poświęcą na rozwijanie swojego biznesu – podkreśla Radosław Hutnik, dyrektor Pionu Transformacji Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

Leasing w serwisie internetowym iPKO to szybki i łatwy dostęp do oferty 24 godziny na dobę bez wychodzenia z domu czy biura oraz minimum formalności.

Klienci oczekują od instytucji finansowych nowoczesnych usług wykorzystujących cyfrowe narzędzia, które są dostępne na wyciągnięcie ręki. Mocno pracujemy nad digitalizacją naszych usług i dostępnością leasingu online wszędzie tam, gdzie klienci dokonują decyzji biznesowych. Rozszerzenie funkcjonalności iPKO o finansowanie samochodów nowych i używanych całkowicie online to duże ułatwienie w zarządzaniu firmą, bez potrzeby funkcjonowania w dwóch systemach: bankowym i leasingowym. To również przykład doskonałej współpracy podmiotów, które tworzą Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego w tworzeniu najlepszej na rynku oferty biznesowej. Umowa leasingu zawierana jest przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego, zaś sam proces uzyskania finansowania w formie online jest intuicyjny i w pełni bezpieczny – mówi Anna Wiśniewska, dyrektor Departamentu Produktów i Procesów w PKO Leasing.

W ramach oferty klienci mogą skorzystać z leasingu na nowe i używane samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony. Maksymalna wartość pojazdu wynosi 300 tys. zł netto. Do złożenia wniosku w iPKO potrzebna jest jedynie faktura proforma lub specyfikacja samochodu, a w przypadku aut używanych dodatkowo skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego. Po rozpatrzeniu wniosku klient podpisuje umowę online na maksymalnie 84 miesiące w przypadku aut osobowych i 60 miesięcy w przypadku aut ciężarowych. Bank nie wymaga zabezpieczeń ani nie pobiera prowizji za przyznanie leasingu.

Z oferty mogą skorzystać klienci PKO Banku Polskiego, którzy nie są obecnie w trakcie ubiegania się o leasing w serwisie internetowym iPKO, prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą od minimum 18 miesięcy oraz posiadają rachunek firmowy w PKO Banku Polskim powyżej 6 miesięcy z aktywnym dostępem do iPKO.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.pkobp.pl/firmy/leasing/leasing-samochod/