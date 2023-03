Dekada z IKO - aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego ma już 10 lat

Aplikacja mobilna IKO została uruchomiona na początku marca 2013 roku

O tego czasu coraz dynamicznej się rozwija i ten rozwój można policzyć już w miliardach - od początku działania użytkownicy logowali się do niej ponad 6,6 mld razy, wykonali ponad 1,7 mld transakcji na łączną kwotę ponad 480 mld złotych. Obecnie IKO ma ponad 100 funkcji i jako jeden z elementów strategii PKO Banku Polskiego będzie rozbudowywana, tworząc szeroki ekosystem usług, także pozabankowych.

IKO jako aplikacja służąca głównie do płatności mobilnych wystartowała 7 marca 2013 roku i była wówczas dostępna dla klientów PKO Banku Polskiego korzystających z telefonów z systemami iOS i Android, zaś sieć akceptacji liczyła wtedy kilka tysięcy terminali płatniczych w Polsce. Na koniec 2013 roku aplikacja PKO Banku Polskiego miała już 100 tys. użytkowników i za jej pomocą mogli oni m.in. zapłacić w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacić gotówkę z bankomatu, wykonać przelew na numer telefonu, sprawdzać saldo i historię rachunku. Jednocześnie aplikacja IKO stała się też bazą do stworzenia i uruchomienia w 2015 roku systemu płatności mobilnych BLIK.

Kiedy 10 lat temu uruchamialiśmy IKO miliony użytkowników naszej aplikacji wydawały nam się wykonalnym, ale ambitnie odległym celem. Teraz patrzymy z satysfakcją na ponad 7 mln aktywnych IKO. Rosnące liczby, pokazujące codzienne używanie aplikacji przez naszych klientów to powód do dumy i zachęta do dalszej pracy i rozwoju IKO, opartego na uważnym, stałym analizowaniu uwag i opinii użytkowników. W kolejnych miesiącach i latach będziemy dokładać do IKO kolejne elementy i funkcje, które będą wspomagać klientów PKO Banku Polskiego w załatwianiu ich codziennych spraw – mówi Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.