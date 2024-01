Małe firmy a wybór konta bankowego: co warto wiedzieć?

Założenie konta firmowego nawet w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw może wiązać się z szeregiem korzyści. Przydatne produkty i usługi zapewni jednak tylko jakościowa oferta banku. Co powinna zawierać i jak ją znaleźć? Sprawdź, na co zwrócić uwagę szukając konta dla małych firm.

W większości przypadków rachunek biznesowy nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Niemniej założenie go może nieść za sobą wymierne korzyści. Dowiedz się więcej, dlaczego warto założyć konto dla małych firm i jak wybrać ofertę dla swojego biznesu.

Jak konto dla małych firm przekłada się na działalność?

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych oraz małych przedsiębiorstw, założenie konta firmowego nie jest obowiązkiem, który wynika z przepisów. Dlaczego zatem do codziennych rozliczeń przedsiębiorcy nie korzystają z prywatnych rachunków? Konto dla małych firm pozwala przede wszystkim skutecznie oddzielić finanse firmowe od prywatnych.

Przedsiębiorcy mają dzięki temu lepszy wgląd w firmowe wydatki oraz przychody. Łatwiej jest skontrolować opłacone faktury czy przelewy wynagrodzeń dla pracowników. Znacznie prościej oszacować również bilans zysków i strat. Także w sprawach urzędowych rozdzielenie budżetu domowego od firmowego jest dla wszystkich wygodniejszym rozwiązaniem. Tym bardziej, że z założeniem konta dla małych firm nie muszą wiązać się żadne wydatki.

Korzystaj z darmowego konta firmowego

Założenie i prowadzenie rachunku biznesowego nie musi wiązać się dla przedsiębiorcy z dodatkowymi kosztami prowadzenia działalności. Współcześnie większość ofert na rynku bankowym proponuje właścicielom firm bezpłatny dostęp do podstawowych funkcjonalności takiego konta. Niekiedy jednym jedynym warunkiem braku opłat za prowadzenie rachunku jest comiesięczne wykonanie przelewu do ZUS czy regularne wpływy na rachunek od klientów czy kontrahentów.

Łatwo więc znaleźć konto dla małych firm, którego prowadzenie będzie darmowe. A jak z pozostałymi funkcjonalnościami? Wybierając produkt finansowych dla swojego biznesu, z pewnością warto przyjrzeć się tabeli opłat i prowizji, żeby sprawdzić, gdzie czekają ewentualne koszty związane z użytkowaniem rachunku. Mogą to być m.in. opłaty za realizację stałych przelewów czy paczek przelewów. Opłaty pobierane są także za korzystanie z karty płatniczej wydanej do konta czy też za prowadzenie przy koncie rachunku walutowego. Nie jest to jednak regułą i wystarczy krótkie porównanie ofert, żeby przekonać się, który bank proponuje optymalne rozwiązanie dla Ciebie.

Proste drogi do dodatkowych środków

Nierzadko bywa tak, że kiedy w firmie potrzebne są dodatkowe pieniądze albo źródło finansowania jakiegoś zakupu, w pierwszej kolejności przedsiębiorcy biorą pod uwagę propozycje banku, w którym posiadają konto. To naturalny proces, ponieważ z racji posiadania rachunku i historii transakcji, bank może szybko ocenić wniosek kredytowy.

Dlatego też na etapie szukania konta dla swojej firmy warto sprawdzić również możliwości pozyskania dodatkowych środków, jak np. kredyt w rachunku bieżącym, kredyt firmowy, kredyt inwestycyjny czy leasing. Aspekt ten dobrze mieć na uwadze szczególnie na początku swojej drogi z prowadzeniem własnej firmy, ze względu na podejście banku do młodych przedsiębiorców. Niektórzy kredytodawcy mają specjalne oferty dla nowych firm, inne z kolei mogą wymagać nawet rocznego stażu, zanim można zwrócić się o wniosek kredytowy.

Konto firmowe i technologia

Obecnie w coraz większym stopniu biznes przenosi się do świata cyfrowego. Transakcje odbywają się bezgotówkowo, a pożyczki zaciąga się bez konieczności wizyty w oddziale banku. Także wśród klientów zauważalny jest trend odchodzenia od gotówki i częstszych zakupów online. Dlatego przy wyborze konta dla małej firmy liczy się również aspekt dostępu do nowoczesnych rozwiązań.

Standardem jest już możliwość zamówienia za pośrednictwem banku terminali płatniczych. Dotyczy to zarówno tradycyjnych urządzeń POS, jak i tzw. Soft POS, czyli np. terminala w smartfonie. Dzięki temu wszelkiego rodzaju opłaty za korzystanie z terminala są połączone z kosztami prowadzenia rachunku, a transakcje są od razu widoczne w historii transakcji na rachunku.

Kolejny aspekt to aplikacja mobilna. Tutaj również warto szukać poszerzonych funkcjonalności, niż tylko możliwość monitorowania salda bieżącego czy płatność zbliżeniowo telefonem. Współcześnie z poziomu smartfona można wykonywać przelewy, realizować zlecenia stałe, zarządzać zobowiązaniami, a nawet wymieniać walutę. To ostatnie rozwiązanie proponuje bank Crédit Agricole Crédit Agricole, oferując kantor w aplikacji. Dzięki temu bez względu na to, co robisz i gdzie jesteś, możesz zarządzać środkami na koncie w PLN oraz rachunkami walutowymi.

Bez względu na skalę biznesu, konto dla małych firm może być praktycznym narzędziem, które usprawni Twój biznes. Znajdź optymalną dla siebie ofertę i ciesz się z korzyści, jakie niesie ze sobą rachunek firmowy.