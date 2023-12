To HIT! Muzyka z "Akademii Pana Kleksa" podbija Internet

Na muzycznym rynku pojawił się świeży oddech nostalgii, a to za sprawą nowego albumu zawierającego piosenki do filmu kultowej „Akademii Pana Kleksa”.

Dwa single stanowiące wstęp do premiery albumu zdobywają serca słuchaczy. „Jestem Twoją Bajką”, interpretowana przez sanah, oraz utwór „Całkiem Nowa Bajka” bijący rekordy popularności w internecie, obecnie zajmuje drugie miejsce w kategorii „muzyka” na YouTube.

Akademia Pana Kleksa

To tylko przedsmak tego, co można znaleźć na pełnym albumie, który łączy talent znanych artystów takich jak IGO, Kaśka Sochacka, Mrozu, Artur Rojek, Brodka, Ralph Kaminski, Bedoes oraz Sokół. Wyjątkowo, sam Piotr Fronczewski uczestniczy w nagraniu, czytając wstęp do jednej z piosenek.

Nowa odsłona „Akademii Pana Kleksa”

Album towarzyszy nowej ekranizacji dzieła Jana Brzechwy, którą będziemy mogli podziwiać na kinowych ekranach od 5 stycznia 2024 roku.

W nowej wersji profesora Ambrożego Kleksa zobaczymy w interpretacji Tomasza Kota, a Ada Niezgódka, zagrana przez Antoninę Litwiniak, zastąpi Adasia Niezgódkę. Piotr Fronczewski również pojawi się w nowej produkcji, tym razem w roli tajemniczego Doktora.

Muzyczna Szkoła Wyobraźni

Ciekawym uzupełnieniem premiery filmowej będzie widowiskowa Muzyczna Szkoła Wyobraźni, czyli pokazy „Akademii Pana Kleksa na żywo!”. Planowane są w największych halach w Polsce, obejmując Łódź, Wrocław, Poznań, Warszawę, Trójmiasto, Katowice i Kraków. Ta trasa muzycznych przedstawień dla całych rodzin rozpocznie się w lutym.

Już 25 grudnia startują pokazy przedpremierowe nowej wersji „Akademii Pana Kleksa”. Dla zainteresowanych dostępne są więcej informacji na oficjalnej stronie trasy: www.kleksnazywo.pl.

