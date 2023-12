Uwierzył w internetową inwestycję. Stracił majątek

80-letni mieszkaniec powiatu bartoszyckiego (woj. warmińsko-mazurskie) uwierzył oszustom, że może zarobić na akcjach rzekomej spółki gazociągowej i stracił tym samym ponad 127 tys. zł. Policja przestrzega, by nie udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej.

Jak podała w czwartek Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach, oszuści wciąż modyfikują metody swojego działania i na różne sposoby próbują osiągnąć swój cel – czyli wzbogacić się kosztem innych. Przekonał się o tym 80–letni mieszkaniec powiatu bartoszyckiego. Zachęcony reklamą w internecie, został oszukany na kwotę ponad 127 tysięcy złotych. Reklama dotyczyła inwestycji w akcje spółki gazociągowej.

W środę 80–letni mężczyzna zgłosił się do policjantów w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach informując, że został oszukany na kwotę ponad 127 tysięcy złotych. Do oszustwa miało dojść kilka dni wcześniej. Mężczyzna na jednym z portali społecznościowych zobaczył reklamę, w której znana osoba zachęcała do zakupu akcji spółki gazociągowej.