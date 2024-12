Jak uniknąć wyłudzenia pieniędzy przez szybki przelew?

Oszuści mogą podszywać się pod kogoś bliskiego na popularnych komunikatorach i mogą przejąć konta w mediach społecznościowych i w tej roli mogą nakłaniać nas do wykonania przelewu na fałszywy rachunek.

„Kumpel mi opowiedział, że nasz wspólny znajomy stracił 300 zł, bo dał się nieźle wykiwać. Wystarczyło, że dostał wiadomość w komunikatorze od znajomej, która mu się bardzo podobała. Napisała, że ma gorącą prośbę, to już mu myślenie odjęło… Napisała, że jest w nocnym klubie i ukradli jej torebkę z portfelem i nie ma za co wrócić do domu. No to już całkiem stracił głowę, bo napisała, że jest jedynym facetem, któremu może to powiedzieć, i żeby wysłał jej kod do płatności. No i wysłał… A żeby nie być nachalnym, to zadzwonił do niej następnego dnia, żeby się umówić na jakieś spotkanko. A ta znajoma potraktowała go bardzo zimno, bo okazało się, że jest na wakacjach ze swoim chłopakiem, a on uległ urokowi oszusta” – opowiada Zbigniew Buczkowski w kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.

Oszuści mogą podszywać się pod kogoś bliskiego na popularnych komunikatorach! Dowiedz się, jak uniknąć wyłudzenia pieniędzy z wykorzystaniem szybkiego przelewu:

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, banki wraz z Policją przypominają:

• Oszuści mogą podszywać się pod kogoś bliskiego na popularnych komunikatorach;

• Oszuści mogą przejąć Twoje konta w mediach społecznościowych;

• Zanim zrobisz przelew zadzwoń do znajomego który potrzebuje twojej pomocy!

• Nigdy nie udostępnienie kodu do płatności – nikomu!

• Więcej informacji o cyberbezpieczeństwie szukaj we własnym banku.

Materiały prasowe ZBP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje