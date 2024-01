Przekręt na "gazociąg". Seniorka liczyła na duże zyski

83-letnia mieszkanka powiatu kozienickiego (Mazowieckiego) zachęcona reklamą w internecie zdecydowała się zainwestować oszczędności w rzekomy interes związany z gazociągiem. Seniorka straciła 20 tys. zł. Policja przestrzega przed internetowymi ogłoszeniami o szybkim i dużym zysku.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach podkom. Ilona Tarczyńska poinformowała, że seniorka na jednym z portali społecznościowych znalazła reklamę, która zachęciła ją do zakupu rzekomych akcji dotyczących inwestycji w gazociąg Baltic Pipe. 83-latka zostawiła swoje dane do kontaktu i już po kilku godzinach odezwali się do niej oszuści.

„Kobieta skusiła się na obietnicę szybkiego zysku i wykonywała polecenia rzekomego doradcy inwestycyjnego. Zgodnie z jego sugestią, potwierdziła przelew zysków z inwestycji. O tym, że została oszukana, dowiedziała się, gdy jej konto zostało zablokowane” – zrelacjonowała policjantka.

Policja ostrzega

W podobny sposób stracił pieniądze 42-latek z powiatu kozienickiego, który również chciał zainwestować w gazociąg.

Policja ostrzega przed reklamami, pojawiającymi się na portalach społecznościowych i popularnych stronach internetowych, które mówią o dużym i szybkim zysku. Mundurowi przypominają, że nie powinno się udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, ani danych kart płatniczych. „Nie należy też instalować dodatkowego oprogramowania, np. aplikacji AnyDesk, na urządzeniach, z których logujemy się do bankowości elektronicznej” – podkreśliła rzeczniczka policji.

PAP/kp