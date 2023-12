TVP do zmian! "Nowy standard"

Od 19 grudnia w całej Polsce programy trzeciego multipleksu (np. TVP 1, TVP 2, TVP Info) będą nadawane w nowym standardzie DVB-T2 HEVC - wskazał w rozmowie z PAP rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej Witold Tomaszewski. Zaznaczył, że nie musi to oznaczać konieczności kupna nowego telewizora.

Rzecznik wyjaśnił, że zmiana dotyczy MUX-3, czyli multipleksu nadającego główne kanały należące do Telewizji Polskiej (TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Historia, TVP Sport, oraz TVP Info - PAP).

„Na początku warto zaznaczyć, że zmiana systemu nadawania MUX-3 z DVB-T na DVB-T2 z kodekiem HEVC dotyczy tylko i wyłącznie gospodarstw domowych, które odbierają telewizję naziemną z anteny zbiorczej na dachu. Jeżeli gospodarstwo korzysta z usług telewizji kablowej lub satelitarnej, to ta zmiana nie ma żadnego wpływu na odbiór kanałów, nie trzeba ani nowego telewizora, ani nowego dekodera” - wyjaśnił Tomaszewski.

Jak poinformował, jeżeli ktoś korzysta tylko z telewizji naziemnej i dziś odbiera kilkadziesiąt kanałów oferowanych przez telewizje komercyjne (TVN, Polsat, Puls itd.), to jest również przygotowany do odbioru kanałów TVP po przejściu na nowy standard.

„Jeżeli ktoś odbierał tylko kanały TVP, to może kupić albo nowy telewizor, albo tylko dekoder, który kosztuje nie więcej niż 100-150 zł. Wtedy do dekodera podłącza się przewód antenowy, a sam dekoder kablem HDMI do telewizora. Taki komplet pozwoli na odbiór wszystkich kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych dostępnych za darmo” - zaznaczył rzecznik UKE.

Przypomniał, że wszystkie nowe telewizory i dekodery sprzedawane na polskim rynku od ponad 2 lat są zgodne z nowym standardem.

Tomaszewski odniósł się też do reklam pojawiających się w mediach zachęcających do kupna nowego odbiornika. „Zakup telewizora nie jest niezbędny do odbioru kanałów w nowym standardzie, a pojawiające się w przestrzeni publicznej przekazy o rzekomej niezbędności zakupu nowego telewizora, trudno traktować inaczej niż nieuczciwą reklamą mającą napędzić sprzedaż” - zwrócił uwagę.

Przedstawiciel UKE wyjaśnił, że pierwszy etap zmiany standardu nadawania dla MUX-3 nastąpi w nocy z 14 na 15 grudnia i dotyczyć będzie Polski zachodniej, czyli woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Z kolei w nocy z 18 na 19 grudnia standard nadawania dla MUX-3 zmieni się na wschodzie kraju, czyli w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Rzecznik podkreślił, że od 19 grudnia br. programy z trzeciego multipleksu będą nadawane w całej Polsce wyłącznie w nowym standardzie.

Resort cyfryzacji w przekazanej PAP informacji wyjaśnił, że wszyscy użytkownicy, którzy dostosowali odbiorniki do zmiany standardu w zeszłym roku (do odbioru MUX-1 i MUX-2 - multipleksu pierwszego i drugiego), obecnie nie muszą podejmować żadnych działań poza ewentualnym ponownym przeszukaniu (automatycznym) pasma częstotliwości (kanałów) w odbiorniku po zakończeniu wdrażania standardu MUX-3, czyli multipleksu trzeciego. Dodano, że wszystkie odbiorniki dostosowane do odbioru MUX-1 (EskaTV, TTV, Polo TV, Antena HD, TV Trwam, StopklatkaTV, FokusTV) i MUX-2 (Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV4, TV Puls, PULS2, TV6) spełniają wymagania techniczne do poprawnego odbioru również MUX-3 po zmianach, gdyż będzie on nadawany w tym samym standardzie technicznym co programy na MUX-1 i MUX-2.

Rzecznik UKE zwrócił ponadto uwagę, że jeśli odbiorcy nie są pewni czy ich urządzenia są w stanie odebrać nowy standard sygnału, to mogą odwiedzić specjalnie przygotowaną przez TVP stronę https://telewizjanaziemna.pl/, gdzie po wpisaniu modelu telewizora lub dekodera, otrzymają informację, czy jest on zgodny ze standardem DVB-T2 HEVC.

Pytany o korzyści wynikające ze zmiany standardu nadawania, rzecznik powiedział, że daje on widzom dwie podstawowe zalety. „Po pierwsze, praktycznie wszystkie kanały będą nadawane w standardzie HD, a nie SD jak dotychczas. Większą rozdzielczość nadawanego materiału docenią przede wszystkim fani wydarzeń sportowych. Po drugie, w eterze jest miejsce na dodatkowe kanały i można przewidywać, że w najbliższej przyszłości pojawi się kilka nowych, darmowych kanałów dostępnych +z powietrza+” - dodał.

Resort cyfryzacji wskazując na zalety zmiany standardu nadawania zwrócił ponadto uwagę, że może to umożliwić w przyszłości podniesienie parametrów wizyjnych, np. poprzez wprowadzenie rozdzielczości UHD (Ultra High Definition). Dodano, że lepsza kompresja sygnału TV przyczyni się również do lepszej jakości dźwięku w formacie Dolby AC-4, zapewniającej poprawienie jakości ścieżek dialogowych oraz lepszą personalizację ścieżki dźwiękowej.

Z danych Krajowego Instytutu Mediów, zebranych do października 2023 r., wynika, że 266 tys. gospodarstw domowych, odbierających wyłącznie sygnał telewizji naziemnej, nadal nie jest przygotowanych do odbioru nowego standardu DVB-T2/HEVC.

PAP/ as/