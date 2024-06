Telewizja wPolsce zdobywa koncesje na nadawanie naziemne

Telewizja wPolsce otrzymała koncesję na nadawania na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej! „KRRiT rozstrzygnęła postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym w ogólnopolskim multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej MUX-8 dla Telewizji Republika i wPolsce24” - podała Rada.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała na dzisiejszym posiedzeniu koncesje nadawanie naziemne na Mux8 dla Telewizji Republika i wPolsce24 (Fratria)— napisał na platformie X Maciej Świrski, przewodniczący KRRiT.

To jest też ogromne wyzwanie, oczywiście mamy ten komunikat na portalu X przewodniczącego Świrskiego, za chwilę pewnie jakieś oficjalne ogłoszenie. Jest się z czego cieszyć, składając ten wniosek koncesyjny liczyliśmy na to, że będziemy mogli docierać do jeszcze większej liczby widzów — powiedział na antenie Telewizji wPolsce Marcin Wikło dziennikarz związany z Telewizją wPolsce, portalem wPolityce.pl i tygodnikiem „Sieci”.