TVP Info z czarnymi paskami!

TVP Info prezentuje dziś napisy na czarnym, a nie czerwonym tle (górna belka i pasek informacyjny)! To wymowna reakcja stacji informacyjnej na zamach ekipy Donalda Tuska na media publiczne.

Jak informuje wPolityce.pl - wielu polityków PiS, w tym prezes tej partii Jarosław Kaczyński, pojawiło się w siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza, by wyrazić swój sprzeciw wobec praktyk nowej władzy, która chce dokonać swoistych czystek w TVP przy pomocy zwykłej uchwały.

Jak powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, w rozmowie z reporterem serwisu tvp.info:

To jest po pierwsze obrona demokracji, bo nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez silnych mediów antyrządowych. W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe, a tak się składa, że w Polsce są to media publiczne. To się w najbliższej perspektywie nie zmieni i musimy tych mediów bronić, bo bronimy demokracji, bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji