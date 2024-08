„Sieci”: 300 mln zł strat dziennie kosztują rządy Tuska

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” szokujące wyliczenia strat, jakie już ponieśliśmy przez rządy Tuska – ostatnie 9 miesięcy kosztowało nas blisko 73 mld zł, czyli 300 mln zł dziennie. A wszystko wskazuje na to, że obecny rząd dopiero się rozpędza.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Premier Tusk bez oporów zarzuca poprzedniej władzy stworzenie „układu zamkniętego” i ograbienie Polaków na 100 mld zł. Konrad Kołodziejski w artykule „300 milionów dziennie” zauważa jednak, że celem marketingowego zagrania Tuska może być jedynie odwrócenie uwagi od tego, co dzieje się obecnie.

O tym, że sytuacja naprawdę jest poważna, powinien świadczyć sygnał alarmowy, jakim jest wysokość deficytu budżetowego. W pierwszej połowie br. zamknął się on kwotą 70 mld zł. Dla porównania w tym samym okresie ub.r., gdy jeszcze rządził PiS, deficyt wyniósł 12,6 mld, a dwa lata wcześniej mieliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 27,7 mld zł. Oznacza to, że pod władzą obecnej ekipy deficyt podskoczył aż o 57 mld zł. To nie wróży optymistycznie na przyszłość — wskazuje Kołodziejski.