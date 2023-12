Wyłączono TVP Info! Nie działa też strona internetowa

Wyłączono sygnał TVP Info w kablówkach. Kanału nie da się obejrzeć również online.

Z licznych sygnałów, jakie napływają do nas z całej Polski wynika, że w telewizjach kablowych nie działa TVP Info. Potwierdził to również Samuel Pereira. Na kanale emitowany jest program TVP1

Jako Przewodniczący KRRiT stwierdzam, że odwołanie Zarządów oraz RN mediów publicznych przez Ministra Kultury jest rażącym naruszeniem prawa. Wyłączenie sygnału telewizyjnego i stron internetowych @TVPInfo jest aktem bezprawia i przypomina najgorsze czasy stanu wojennego - ocenia szef KRRiT Maciej Świrski

Skok na media publiczne

Działania rządu komentują już politycy.

Bezprawne działania ministra kultury w odniesieniu do TVP, Polskiego Radia i PAP pokazują jak władza, która rzekomo dba o praworządność łamie ją na każdym kroku. A rządzą tylko tydzień… Nie poddamy się. Nie pozwolimy na budowę dyktatury w Polsce - napisał na platformie X były premier Mateusz Morawiecki.

Działania Donalda Tuska i Bartłomieja Sienkiewicza w stosunku do mediów narodowych są nielegalne. To metody rodem z głębokiego PRL. Będziemy o tym głośno mówili i nie zgodzimy się na łamanie prawa - zapowiada były wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

Rząd Tuska realizuje swój plan przejęcia mediów publicznych - bez oglądania się na przepisy prawa. Tusk jeszcze przy tym tchórzliwie zrzuca odpowiedzialność na min. Sienkiewicza. Sienkiewicz zaś zasłania się „uchwałą Sejmu”. Władza Tuska depcze podstawowe zasady demokracji - ocenia była premier Beata Szydło.

Totalna większość rządowa Tuska z pogwałceniem wszelkich zasad, w drodze pozaustawowej postanowiła siłowo przejać media publiczne. Bezprecedensowa akcja! Wyłączono sygnał tvpinfo, funkcjonariusze Platformy weszli bezprawnie do siedziby Telewizji Publicznej, Polskiego Radia i PAPu. To złamanie jakichkolwiek zasad! Złamanie prawa! To uzurpatorzy, którzy razem ze swoimi mocodawcami z Platformy muszą liczyć się z konsekwencjami prawnokarnymi. Łamią zasady, łamią przepisy i brutalnie zaatakowano także naszych parlamentarzystów, stosując wobec nich przemoc - napisał na platformie X Rafał Bochenek, rzecznik PiS

