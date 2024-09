Budżet: 700 mln zł dla TVP "w stanie likwidacji"

700 mln zł z rezerw celowych ma trafić na kontynuację działalności ustawowej TVP i Polskiego Radia - wniosek Ministra Finansów w tej sprawie poparła w piątek sejmowa Komisja Finansów Publicznych. 132 mln zł na ten cel przekazało też ministerstwo kultury.

Jak powiedział przewodniczący komisji Janusz Cichoń (KO), przekierowane pieniądze trafić mają do „Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji oraz Polskiego Radia S.A. w likwidacji i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia S.A. w likwidacji w celu zapewnienia kontynuowania dofinansowania ustawowych zadań związanych z realizacją misji publicznej w 2024 roku, określonej w artykule 21 ustawy o radiofonii i telewizji”.

Przeciwny absurdalnemu założeniu był Zbigniew Kuźmiuk (PiS), który zaznaczył, że „finansowanie środkami publicznymi mediów, które są postawione formalnie w stan likwidacji jest po prostu sprzeczne z prawem”.

Albo to jest totalna fikcja - postawienie w stan likwidacji - albo trzeba się przyznać do błędu, wrócić na ścieżkę zgodną z prawem i dofinansowywać media publiczne, które (…) mają pewną rolę do spełnienia. W tej schizofrenii dalej trwać nie możemy, bo podejmujemy decyzje (…) łamiące ostentacyjnie prawo - dodał.