Minister kultury odwołuje prezesów mediów publicznych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek - podano w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowanym na platformie X.

Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskie Agencji Prasowej - ocenia minister kultury.

Decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji - określa podstawę prawną resort kultury.

Zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej w dniu 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z pisemnym stanowiskiem wydanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jako organu, który reprezentuje od strony prawnej interesy Skarbu Państwa, jest prawnie bezskuteczne i w żaden sposób nie wiąże ani Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani nowych Zarządów czy Rad Nadzorczych Spółek - stwierdza się w komunikacie.

Podano również, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał nowe Rady Nadzorcze, które powołały nowe Zarządy Spółek.

Pierwsze skutki

Ok. godziny 11.20 w niektórych sieciach kablowych zanikł sygnał kanału informacyjnego telewizji publicznej TVP Info. Przestała również działać strona internetowa tvp.info.

Skok na media publiczne

Działania rządu komentują już politycy.

Bezprawne działania ministra kultury w odniesieniu do TVP, Polskiego Radia i PAP pokazują jak władza, która rzekomo dba o praworządność łamie ją na każdym kroku. A rządzą tylko tydzień… Nie poddamy się. Nie pozwolimy na budowę dyktatury w Polsce - napisał na platformie X były premier Mateusz Morawiecki.

_Działania Donalda Tuska i Bartłomieja Sienkiewicza w stosunku do mediów narodowych są nielegalne. To metody rodem z głębokiego PRL. Będziemy o tym głośno mówili i nie zgodzimy się na łamanie prawa - zapowiada były wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

Rząd Tuska realizuje swój plan przejęcia mediów publicznych - bez oglądania się na przepisy prawa. Tusk jeszcze przy tym tchórzliwie zrzuca odpowiedzialność na min. Sienkiewicza. Sienkiewicz zaś zasłania się „uchwałą Sejmu”. Władza Tuska depcze podstawowe zasady demokracji - ocenia była premier Beata Szydło.

_Totalna większość rządowa Tuska z pogwałceniem wszelkich zasad, w drodze pozaustawowej postanowiła siłowo przejać media publiczne. Bezprecedensowa akcja! Wyłączono sygnał tvpinfo, funkcjonariusze Platformy weszli bezprawnie do siedziby Telewizji Publicznej, Polskiego Radia i PAPu. To złamanie jakichkolwiek zasad! Złamanie prawa! To uzurpatorzy, którzy razem ze swoimi mocodawcami z Platformy muszą liczyć się z konsekwencjami prawnokarnymi. Łamią zasady, łamią przepisy i brutalnie zaatakowano także naszych parlamentarzystów, stosując wobec nich przemoc - napisał na platformie X Rafał Bochenek, rzecznik PiS

Poważne wątpliwości prawne

W pierwszych komentarzach w mediach społecznościowych pojawiają się poważne wątpliwości, co do prawnego trybu działania Ministra Kultury.

_Przywracanie praworządności w ten sposób więcej ma wspólnego z republiką bananową niż z demokracją. Idąc na rympał nowy rząd zdjął białe rękawiczki i wszedł w buciory, które miały już dłużej nie deptać prawa i konstytucyjnych reguł - stwierdza Andrzej Gajcy z portalu Onet.

To mamy sytuację, w której Rada Mediów Narodowych nie uzna tej decyzji, podobnie jak rady nadzorcze i zarządy, które zostały powołane przez Radę, zgodnie z ustawą o RMN. To oznacza pat. I cyrk z podwójnymi zarządami i radami nadzorczymi. Być może przetnie to dopiero sąd, który albo zgodzi się wpisać do krs nowe rady nadzorcze i zarządy albo nie - pisze publicystka Kamila Baranowska z portalu Interia.

Czy należy odebrać media publiczne PiS-owi, które je podporządkował? Tak. Czy należy odwołać zarządy TVP, PAP i Polskiego Radia? Tak. Czy w świetle obowiązującego prawa można to było zrobić z pominięciem Rady Mediów Narodowych, uznając za podstawę działań uchwałę sejmową? Nie - ocenia redaktor Patryk Słowik z Wirtualnej Polski.

