Jest komunikat Kancelarii Prezydenta! Rząd Tuska złamał konstytucję

Ewentualne przyszłe zmiany prawa nie usprawiedliwiają ani nie znoszą skutków rażącego złamania prawa, do którego wczoraj doszło - przekazała w specjalnym komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Krótka rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem odbyła się przy okazji posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Rząd Donalda Tuska złamał konstytucje

W środę została w sposób rażący złamana konstytucja przez ministra kultury - powiedział prezydent Andrzej Duda w czwartek w Radiu Zet.

Ominięto przepisy obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie konstytucji, to jest anarchia - podkreślał, odnosząc się do decyzji szefa MKiDN ws. zarządów mediów publicznych.

Prezydent odnoszą się do wydarzeń związanych ze zmianami w mediach publicznych podkreślił, że bardzo chciałby przyzwoitości w życiu publicznym i praworządności w Polsce.

To, co wczoraj działo się, niestety zaprzecza temu całkowicie, ponieważ wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja - ocenił prezydent Duda. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Jestem ciekawy, czy przedstawiciele rządu są w stanie przedstawić chociaż jednego odpowiedzialnego prawnika, który wyjdzie i powie, że to, co zrobili, jest zgodne z obowiązującą konstytucją” - stwierdził w dalszej części rozmowy Duda.

Całkowicie bezprawne działania

Prezydent podkreślał, że nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują lub zmieniają ustawy.

Jeżeli pan premier, jego współpracownicy, ministrowie chcą zmienić zasady prawne powoływania władz mediów publicznych, proszę bardzo, ale najpierw trzeba zmienić ustawę, a nie przyjmować w Sejmie akt, który nie jest aktem prawnym, który nie tworzy obowiązującego prawa - podkreślił prezydent.

Prezydent powiedział, że tak naprawdę ominięto przepisy obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie konstytucji.

To są bezprawne całkowicie działania - powiedział. To jest anarchia - ocenił Duda. Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa w sytuacji, kiedy na gruncie obowiązujących przepisów konstytucji, mając większość w parlamencie, zmiana tego prawa jest w normalny sposób możliwa - zaznaczył.

Prezydent poinformował też, że rozmawiał o tej sprawie z premierem Tuskiem oraz marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią przed środowym spotkaniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Na gruncie Konstytucji, na gruncie obowiązującej ustawy wypowiedziałem i to zarówno na piśmie do premiera Donalda Tuska, jak i także w rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem (Sejmu) Szymonem Hołownią - przekazał Duda. Jak mówił, „bardzo wyraźnie przedstawił swoje stanowisko - jasne, klarowne, prawne stanowisko”. „Nie polityczne, prawne stanowisko” - podkreślił prezydent.

pap, jb