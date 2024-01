Czy minister Adam Bodnar złamał prawo?

Zastępcy Prokuratora Generalnego Adama Bodnara oraz posłowie klubu PiS zpowiedzieli złożenie formalnych wniosków o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara poprzez złamanie ustawy Prawo o prokuraturze przy próbie zmiany obsady stanowiska szefa Prokuratury Krajowej.

Zastępcy Bodnara składają zawiadomienie

**Na platformie X ukazał się o godz. 14 wpis, w którym wszyscy zastępcy Prokuratora Generalnego Adama Bodnara informują o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara.

Wcześniej na rządowych stronach Prokuratury Krajowej ukazało się oświadczenie Zastępców Prokuratora Generalnego, w którym czytamy „_Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem bezprawnie stworzyli nową funkcję, nieznaną ustawie Prawo o prokuraturze (…)”Bezprawne działanie Adama Bodnara i Donalda Tuska ma na celu ominięcie przepisów dotyczących trybu odwołania I Zastępcy Prokuratora Generalnego przy wyraźniej pisemnej zgodzie Prezydenta RP” - podkreślili autorzy oświadczenia.

„Jako Zastępcy Prokuratora Generalnego oświadczamy, że wykorzystamy wszystkie środki przewidziane prawem w celu skutecznego przeciwdziałania próbie bezprawnego usunięcia Prokuratora Krajowego i zawłaszczenia prokuratury dla celów politycznych” - przekazali.

Pod oświadczeniem podpisali się: Krzysztof Sierak, Michał Ostrowski, Robert Hernand, Beata Marczak, Krzysztof Urbaniak, Tomasz Janeczek i Andrzej Pozorski.

W cywilizowanym państwie to byłby koniec kariery zarówno pana Bodnara, jak i jego przełożonego. Piszę to z pełną odpowiedzialnością za słowo - pisze na swoim profilu na platformie X sędzia Sądu Najwyższego dr Kamil Zaradkiewicz.

Podjętą przez ministra Adama Bodnara próbę zmiany szefa Prokuratury Krajowej skomentowała była premier Beata Szydło, umieszczając w swoim poście nagranie, które dokonano w Prokuraturze Krajowej, przedstawiające reakcję ministra sprawiedliwości na stawiane mu zarzuty bezprawności jego działań:

„Minister sprawiedliwości” Adam Bodnar podczas próby przejęcia Prokuratury Krajowej został poinformowany o nielegalnym charakterze swoich działań. Przy okazji Bodnar otwarcie przyznał, że decyzję o zmianie prokuratora krajowego podjął Donald Tusk. Wczoraj Tusk pytany o wydarzenia w prokuraturze zrzucał całą odpowiedzialność na Bodnara. Tchórze, którzy nie potrafią wziąć odpowiedzialności za swoje czyny.

Posłowie: uzurpacja ministra Bodnara

Składamy zawiadomienie w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość na ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i jego współpracowników, w tym prokuratora Jacka Bilewicza - poinformował w sobotę poseł PiS Marcin Warchoł (Suwerenna Polska) .

Politycy Suwerennej Polski, posłowie PiS Michał Wójcik (L), Dariusz Matecki (P) i Marcin Warchoł (C) i podczas konferencji prasowej Suwerennej Polski w Sejmie / autor: PAP/Tomasz Gzell

„Pan prokurator Dariusz Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym” - oświadczył poseł Warchoł na konferencji prasowej.

Dodał, że zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze, „do jego skutecznego odwołania potrzeba zgody prezydenta„. Jak mówił Warchoł, o taką zgodę „nigdy nie występował” minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar.

„Dlatego, to, co zrobił wczoraj, to jest uzurpacja i ordynarne złamanie prawa” - ocenił.

Podkreślił, że przywołane przez Bodnara opinie prawne dotyczące oceny skuteczności przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej, „zostały napisane na zamówienie polityczne przez działaczy politycznych”.

„To nie opinie w Polsce stanowią prawo, ale ustawy i te ustawy zostały jawnie podeptane, ordynarnie złamane. Dlatego składamy zawiadomienie w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość na ministra Adama Bodnara i na jego współpracowników, w tym prokuratora uzurpatora Jacka Bilewicza, powołując się na bezprawne, po pierwsze przekroczenie uprawnień poprzez próbę nielegalnego usunięcia ze stanowiska Prokuratora Krajowego, a także zamach stanu” - oświadczył Warchoł.

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

