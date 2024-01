Zaradkiewicz: Sąd oddalił zmiany w Telewizji Polskiej!

Jak wskazał na platformie X (dawnym Twitterze) prawnik i były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz, sąd rejestrowy, którego zadaniem jest między innymi przyjmowanie i akceptacja wniosków o zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym odrzucił wniosek o wpis zmiany danych Telewizji Polskiej!

Jak wskazał w swoim wpisie Zaradkiewicz, powołując się na dane z Portalu Rejestrów Sądowych:

Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących spółki „Telewizja Polska” Spółka akcyjna.

Co to oznacza dla sytuacji Telewizji Polskiej? Można przyjąć, że decyzja sądu rejestrowego sprawia, że zmiany, które nowy rząd wprowadził do TVP są nielegalne.

Jak jednak zauważają użytkownicy X komentujący wpis prawnika nowy rząd może okazać lekceważenie także dla tej decyzji:

Obawiam się, że oddalenie zmian w KRS dot. TVP w obecnej sytuacji nie zmieni niczego. Rządzącym prawo (kodeksy) jest zbyteczne, a nawet przeszkadza.

Przypomnijmy: 19 grudnia Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego, powołując się na kodeks spółek handlowych, odwołał prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz ich rady nadzorcze.

Zmiany te jednak są, zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak również prezydenta, przeprowadzone z naruszeniem prawa.

Jak wskazał były szef MON Mariusz Błaszczak:

Sąd rejestrowy odrzucił wniosek pułkownika Sienkiewicza o zmiany we władzach TVP. Mieliśmy od początku rację - było to działanie nielegalne, mimo że Donald Tusk „tak rozumie prawo”. Wszystkie decyzje neozarządu były bezprawne. To dlatego płk Sienkiewicz wprowadził później media publiczne w stan likwidacji - zrozumiał, że wcześniej złamał prawo.

Sprawę skomentował też dziennikarz Bartosz Godusławski, który wskazał na kluczowe znaczenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przeprowadzaniu zmian w TVP:

Sąd rejestrowy zajął się kwestią zmian w radzie nadzorczej i zarządzie TVP. Nie wszystkim się to dzisiaj spodoba. KRRiT kluczowa

Z kolei Marzena Paczuska, członkini KRRiTV wskazała, iż działania nowego rządu, w tym wyłączenie sygnału TVP, było złamaniem prawa:

Decyzja Sądu Rejestrowego potwierdza, że siłowe przejęcie TVP i PR a przede wszystkim wyłączenie sygnału TVP INFO w dniu 20 grudnia, dokonane na polecenie MKiDN było złamaniem prawa.

Poseł Marcin Warchoł zauważył, że po decyzji sądu rejestracyjnego ministra Sienkiewicza i nowego „neoprezesa” TVP mogą czekać ostre konsekwencje prawne:

Czyli rażące przekroczenie uprawnień przez płk min Sienkiewicza (3 lata więzienia) i do 10 lat jeśli działał dla korzyści majątkowej oraz gigantyczna niegospodarność dla uzurpatora neoprezesa (do 10 lat więzienia).Nielegalne wyłączenie @tvp_info i bezprawne zwolnienia pracowników

O rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować.

X/ Kamil Zaradkiewicz/ as/

